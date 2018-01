Video/ Perugia Entella (2-0): highlights e gol della partita (Serie B 22^ giornata)

Video Perugia Entella (risultato finale 2-0): highlights e gol della partita valida nella 22^ giornata della Serie B. Successo umbro allo stadio Curi.

Il Perugia supera la Virtus Entella grazie alle reti del giovane Kouan e il centravanti Cerri. Andiamo a scoprire tutte le statistiche del match. Possesso palla equamente diviso tra le due compagini con un 50% ciascuno. Il Perugia ha effettuato quindici tiri contro i sei degli ospiti. Tanti i falli commessi dalle due compagini, sedici e diciassette rispettivamente, in una gara comunque non cattiva. Riguardo i passaggi riusciti sono stati 395 per gli umbri contro i 441 della Virtus Entella. Partita sul campo abbastanza equilibrata ma l'attacco del Perugia è riuscito ad incidere in maniera concreta rispetto a quello della Virtus Entella. Vittoria importantissima per gli umbri che si allontanano dalla zona salvezza, mentre la Virtus Entella resta in cattive acque. (agg. Umberto Tessier)

DICHIARAZIONI

Il Perugia batte per due reti a zero la Virtus Entella e si rilancia in classifica. Il portale tifogrifo ha raccolte le parole dei protagonisti in campo. A parlare al termine il tecnico biancorosso Roberto Breda che ai microfoni dei giornalisti ha subito parlato di Kouan: “Ha iniziato ad allenarsi con noi in pianta stabile dalla ripresa, ho voluto mettere un centrocampo di gamba, bravo ad averci creduto e ha fatto bene, ragazzo che ha qualità e ha giocato con il giusto atteggiamento, ragazzo intelligente che ha voglia e umiltà e al di là del gol ha fatto un’ottima prestazione abbiamo rischiato poco o niente, però è mancata un po’ di fluidità di manovra, facciamo bene quando rubiamo la palla, meno bene a squadra schierata credo che le cose le sapete già, abbiamo già messo buoni tasselli, Della Fiore, Germoni che ci dà alternative sulla sinistra, però non mi piace parlare di mercato dietro i microfoni, preferisco parlarne con la società”. Lazzarini, tecnico in seconda, ha analizzato la sconfitta della Virtus Entella: "Il primo tempo secondo me è stata una partita abbastanza equilibrata, non bella però credo che anche il Perugia non abbia creato tantissime occasioni, è stata una partita molto combattuta, addirittura credo che l’occasione più importante l’abbiamo avuta noi, semmai c’è da dire del secondo tempo che non ci aspettavamo la non reazione a una cosa che poteva succedere, cioè prendere un gol dal Perugia, una squadra che gioca in casa e ha qualità e ci può stare. Non abbiamo capito il perché della nostra non reazione dopo il primo gol subito non solo non abbiamo reagito ma abbiamo anche incassato un’altra rete e questo non va bene, vogliamo analizzare il perché e soprattutto la poca incisività, alla fine risultato giusto perché il Perugia ha saputo sfruttare le occasioni che ha avuto e poi con tranquillità ha fatto la sua partita”.

