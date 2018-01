Video/ Salernitana Venezia (3-2): highlights e gol della partita (Serie B 22^ giornata)

Video Salernitana Venezia (risultato finale 3-2): highlights e gol della partita della 22^ giornata della Serie B, sfida dai due volti allo Stadio Arechi.

21 gennaio 2018 Umberto Tessier

Video Salernitana Venezia (LaPresse)

Grande spettacolo all'Arechi di Salerno dove Salernitana e Venezia hanno siglato cinque reti. La compagine campana, grazie alle reti siglate da Zito, Ricci e Palombi, riescono a respingere un grande secondo tempo del Venezia che ha trovato la via del gol con Firenze e Bentivoglio. Possesso palla a favore dei lagunari con un 55% contro il 45% dei granata. Dieci i tiri complessi dei padroni di casa contro i dieci della compagine guidata da Filippo Inzaghi. Pucino, Garofalo e Pinato hanno invece servito un assist vincente per i compagni di squadra. Pucino e Garofalo si sono distinti anche per i cross fatti, rispettivamente cinque e sette. Partita dai due volti quella dell'Arechi con la Salernitana che ha dominato la prima frazione mentre il Venezia ha guidato il secondo tempo.

DICHIARAZIONI

La Salernitana ha battuto per il Venezia per tre reti a due in un match dai due volti. Il portale tuttosalernitana ha raccolto le parole dei protagonisti in campo. Al termine della gara il tecnico Colantuono ha dichiarato ai microfoni di Telecolore: “Se dopo sette minuti della ripresa prendi due gol come li abbiamo presi noi rischi anche di perderla e ce l'avevamo in pugno nel primo tempo. Avevamo giocato un ottimo primo tempo come lo avevamo preparato, non si possono prendere due gol così da palla inattiva. Sul secondo gol Adamonis poi poteva fare meglio. E' una squadra giovane, la crescita del gruppo passerà anche attraverso questi momenti. Non sempre i giovani, in quanto tali, sono abituati a gestire la paura di perdere che può intervenire dopo i due gol subiti. L'importante è averla vinta, ma c'è da lavorare ancora e da migliorare su molte cose. Dovevamo sfruttare meglio qualche ripartenza, dobbiamo migliorare il fraseggio e l'ultimo passaggio. Il mercato? Vedremo, parlare di mercato dopo una vittoria sofferta è irrispettoso per i miei giocatori. La società è attenta ad ogni discorso. L'attacco? Non dobbiamo fare graduatorie o classifiche, Rossi e Palombi hanno fatto una grande partita. Per me Sprocati, invece, deve stare nel vivo della manovra e non stare troppo largo. Bernardini? Adesso non parte nessuno...”. il tecnico lagunare Filippo Inzaghi è intervenuto in sala stampa: "Dobbiamo capire le cause dei tre gol subiti in un primo tempo che definirei incommentabile, evidentemente ci ha fatto male la sosta. Qualcuno ha preso la gara sottogamba ma dobbiamo continuare a lavorare perché la classifica è buona e dunque dobbiamo mantenere la calma. La Salernitana? Ha sicuramente dei meriti ma va detto che più volte abbiamo sfiorato il pareggio".

