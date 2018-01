Video/ Spezia Palermo (0-0): highlights della partita (Serie B 22^ giornata)

Video Spezia Palermo (risultato finale 0-0): highlights della partita nella 22^ giornata di Serie B. Ben poche le emozioni al Picco: rosanero ancora capolisti.

21 gennaio 2018 Michela Colombo

Video Spezia Palermo (LaPresse)

Si è rivelata una partita senza particolari guizzi quella che si è svolta al Picco tra Spezia e Palermo, nella 22^ giornata della Serie B: 0-0 il risultato finale, che comunque pare bastare ad entrambe le compagini. Nel primo turno di ritorno della cadetteria infatti la formazione rosanero conferma la sua prima posizione in classifica con 40 punti, gli stessi del Frosinone che invece ha battuto la Pro Vercelli. Poche quindi le emozioni viste in campo specialmente nella prima frazione di gioco, dove a parte un’uscita felice di Maggiore accade ben poco. Maggior azione si è visto invece nella ripresa, dove il Palermo ha preso un po’ di più il pallino del gioco, senza però mai impensierire più di tanto la difesa dello Spezia. Si segnala l’esordio di Palladino con la maglia bianca, unico altro evento particolarmente degno di nota. Vedendo qualche statistica della partita di Serie B vediamo che la compagine ligure può vantare nei numeri il 48% di possesso palla, con solo 4 tiri, di cui uno solo indirizzato verso la porta avversaria, oltre a 15 punizioni e 7 corner e 2 parate. Non particolarmente entusiasmanti i numeri fissati dal Palermo che ha registrato il 52% di possesso palla, 9 tiri ma ben 7 fuori, oltre a 4 corner, 11 punizioni e una sola parata.

LE DICHIARAZIONI

Benchè il risultato del match della 22^ giornata di Serie B tra Spezia e Palermo sia sia chiuso con un insapore 0-0 in casa dei bianconeri c’è comunque soddisfazione per quanto fatto ieri al Picco. A dirlo è stato proprio il tecnico della formazione ligure Gallo, che in conferenza stampa ha dichiarato: “Abbiamo creato almeno quattro occasioni da rete, peccato non esser riusciti a concretizzare, ma è stata una partita di grande qualità come raramente si vede in Serie B, merito di entrambe le squadre; abbiamo dimostrato di essere una squadra di livello, sono cinque partite che non subiamo gol e nelle ultime undici gare abbiamo perso soltanto una volta. Pretendo molto dai miei ragazzi, lavoriamo molto sui particolari e questo sta portando risultati e soddisfazioni; sappiamo che è lunghissima”. Positivo pure il giudizio dell’allenatore del Palermo Tedino: “Mi sarei aspettato qualcosa di più dalla fase offensiva, avrei voluto vedere qualche giocatore in più in area di rigore. Devo però fare i complimenti ai ragazzi perchè malgrado non sia stato un Palermo arrembante, ho comunque visto una buona squadra. La sosta ci ha un po' rotto le scatole, ora dobbiamo migliorare quanto di buono fatto finora”.





