Albinoleffe Renate/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live

22 gennaio 2018 Fabio Belli

L'Albinoleffe attende il Renate (foto LaPresse)

Albinoleffe-Renate, diretta dall'arbitro Andrea Mei oggi lunedì 22 gennaio 2018 alle ore 20.30, sarà una delle sfide della ventiduesima giornata del campionato di Serie C nel girone B, della quale nei giorni scorsi è stato disposto il posticipo. Sarà una sfida di alta classifica quella che vedrà ripartire in campionato Albinoleffe e Renate. Per i seriani, 26 punti nelle prime venti partite ma un brusco calo tra novembre e dicembre, con l’ultima vittoria ottenuta lo scorso 19 novembre sul campo della Feralpisalò. L’Albinoleffe resta comunque in piena zona play off, lontano però ormai sette punti dal Renate secondo della classe: i brianzoli hanno chiuso l’anno battendo in casa la Feralpisalò con un gol di Lunetta e un rigore di Gomez, risultati che hanno consentito ai brianzoli di avvicinare a cinque punti di distanza il Padova capolista del girone B di Serie C, e di mantenere a una lunghezza di distanza la Sambenedettese terza.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Va ricordato che la partita AlbinoLeffe-Renate non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale ElevenSports.it (accesso diretto selezionando il vecchio Sportube) che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ALBINOLEFFE-RENATE

Le probabili formazioni che scenderanno in campo presso lo stadio Atleti Azzurri d’Italia: Albinoleffe schierato con Coser in porta alle spalle di una difesa a tre composta da Zaffagnini, Mondonico e Scrosta. A centrocampo Gonzi sarà l’esterno di fascia destra e Gelli l’esterno di fascia sinistra, mentre Agnello, Di Ceglie e Giorgione saranno i centrali di centrocampo. Sbaffo si muoverà da trequartista alle spalle dell’unica punta di ruolo, l’ivoriano Kouko. Risponderà il Renate con Di Gregorio in porta alle spalle di una difesa a quattro composta dalla fascia destra alla fascia sinistra da Anghileri, Di Gennaro, Malgrati e Vannucci. A centrocampo il terzetto titolare sarà formato da Palma, Pavan e Simonetti,mentre nel tridente offensivo partiranno dal primo minuto Gomez, Ungaro e Lunetta.

I PRECEDENTI

All’andata l’Albinoleffe ha sbancato il campo del Renate grazie ad una rete messa a segno da Agnello. Seriani vincenti anche nell’ultimo precedente in casa, disputato il 29 novembre 2015 e deciso da una rete di D’Iglio. Il 10 agosto 2014 il Renate è passato in casa dell’Albinoleffe grazie a un gol di Adobati, ma si trattava di una gara di Coppa Italia.

