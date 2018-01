Australian Open 2018/ Diretta Nadal Cilic, Wozniacki Suarez streaming video e tv, orario (tennis)

Diretta Australian Open 2018: info streaming video e tv, si aprono i quarti di finale del torneo. Il big match vede opposti il numero 1 del ranking Rafa Nadal e il croato Marin Cilic

22 gennaio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Australian Open 2018: Rafa Nadal sfida Marin Cilic (Foto LaPresse)

Nadal Cilic è la partita più interessante nei quarti di finale agli Australian Open 2018: a partire dalla 1:00 italiana della mattina di martedì 21 gennaio il numero 1 del ranking Atp sarà uno dei tennisti in campo alla ricerca della semifinale nel primo torneo stagionale dello Slam. Sulla carta una sfida del tutto favorevole allo spagnolo, che in tutto il torneo ha perso un solo set (negli ottavi contro Schwartzman) ed è avanti 5-1 nei precedenti, avendo perso soltanto la prima partita nell’ormai lontano 2009. Anche il croato però è in forma: le sfide contro Ryan Harrison e Pablo Carreno Busta lo hanno visto lottare punto su punto in ogni set ma alla fine è sempre stato lui a uscirne vincitore. In più si tratta di un giocatore ormai abituato ad arrivare in profondità nei tabelloni, perchè in bacheca ha uno Us Open e una finale di Wimbledon raggiunta meno di un anno fa; per Nadal insomma questo quarto di finale potrebbe essere meno agevole di quanto la sua testa di serie numero 1 possa far pensare.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL TORNEO

Come sempre gli Australian Open 2018 sono trasmessi in diretta tv dai canali Eurosport ed Eurosport 2, che daranno risalto ai campi principali ma sicuramente si soffermeranno sul match di Seppi; visione riservata ai possessori dell’abbonamento a una delle due pay tv, in alternativa gli appassionati di tennis potranno seguire i match del torneo in diretta streaming video grazie alla piattaforma Eurosport Player, per la quale sarà necessario pagare una quota in abbonamento. Ricordiamo anche che sul sito ufficiale www.ausopen.com troverete informazioni utili sul torneo, come ad esempio le schede dei vari giocatori impegnati in campo.

FEDERER E DJOKOVIC

L'altro quarto di finale di questa metà alta di tabellone è quello che oppone Grigor Dimitrov, testa di serie numero 3 del torneo, e il britannico Kyle Edmund. Il bulgaro ha vinto entrambi i precedenti, ma in questa partita dovrà stare attento: Edmund è ai quarti di uno Slam per la prima volta nella sua carriera e ha ben poco da perdere, sapendo che anche in caso di sconfitta sarà riuscito a fare il massimo. Il match potrebbe essere comunque deciso dalle lune di Dimitrov: semifinalista lo scorso anno, in questo Australian Open ha rischiato tantissimo contro il qualificato Mackenzie McDonald ma dopo il grande spavento ha dominato sia contro Andrey Rublev che contro Nick Kyrgios, giovani che avrebbero potuto ampiamente metterlo in difficoltà. C'è chi sostiene che Dimitrov sia pronto a vincere uno Slam dopo i titoli di Cincinnati e delle Atp Finals; forse è così, ma per lo Slam del Melbourne Park potrebbe comunque dover passare dalle sfide contro Rafa Nadal (come l'anno scorso) e Roger Federer o Novak Djokovic, e dunque per lui non sarà affatto semplice.

LA FAVORITA E LA SORPRESA

Nel torneo Wta avanza la testa di serie numero 2 Caroline Wozniacki: il suo quarto contro Carla Suarez Navarro, tornata ad alti livelli dopo qualche anno difficile, non è semplice ma la danese potrebbe essere la giocatrice del destino. Finora non ha mai vinto uno Slam, nemmeno quando è stata a lungo la numero 1 al mondo, e potrebbe farlo proprio quando in pochi se lo aspettavano; in più ricorderete come al secondo turno la Wozniacki fosse praticamente eliminata dal torneo, ma abbia salvato due match point a Jana Fett per avanzare al match successivo e da lì tornare a dominare. Più in alto nel tabellone c’è Elise Mertens, ventiduenne belga che prima di questo Australian Open non era mai andata oltre il terzo turno di uno Slam ma, sfruttando anche un tabellone non impossibile, si regala la possibilità di fare la storia e tornare a mettere il suo Paese sulle mappe del tennis femminile (ovviamente per raggiungere il livello di Justine Henin e Kim Clijsters, la quale è stata anche l’idolo della Mertens, ci vorrà molto tempo). Elina Svitolina è la sua avversaria: terzo quarto di finale in uno Slam per lei, che ha fatto benissimo nel 2017 ma è ancora orfana di un grande risultato nei Major.

