Classifica Serie A/ Risultati 21^ giornata: Juventus Genoa è il Monday Night

Classifica Serie A, risultati 21^ giornata: Juventus Genoa chiude il turno e può consentire ai bianconeri di mantenere un punto di distanza dal Napoli capolista. In coda situazione animata

22 gennaio 2018 Claudio Franceschini

Il Napoli è primo in classifica in Serie A (Foto LaPresse)

La ventunesima giornata di Serie A 2017-2018 si completa questa sera con Juventus Genoa: alle ore 20:45 l’Allianz Stadium apre le porte su un Monday Night davvero importante per entrambe le squadre. Il perchè è presto detto: vincendo, la Juventus riuscirebbe a tenere il passo del Napoli confermando il punto di svantaggio dai partenopei, mentre una frenata inattesa dei campioni d’Italia potrebbe segnare un punto determinante nella corsa allo scudetto nonostante manchi ancora tempo per chiudere la stagione. Il Genoa invece ha registrato la vittoria del Crotone e i pareggi di Spal e Sassuolo: sul fondo la classifica si muove, il Grifone con una vittoria aumenterebbe a 8 i suoi punti di vantaggio sulla terzultima e si metterebbe quasi al riparo da brutte sorprese. Chiaramente Davide Ballardini sa bene che l’Allianz Stadium non è il posto in cui vanno cercati i punti per salvarsi, ma fare risultato sul campo della Juventus spariglierebbe le carte; i rossoblu sono apparsi in ripresa prima della sosta e vogliono sfruttare questo buon momento, magari prendendo spunto dalla sconfitta di Coppa Italia maturata un mese fa, in questo stesso stadio.

CORSA A SCUDETTO E CHAMPIONS LEAGUE

Un’eventuale vittoria della Juventus spezzerebbe ulteriormente la classifica di Serie A: con i tre punti i bianconeri si porterebbero infatti a quota 53, prendendo dieci lunghezze di vantaggio sulla coppia Inter-Lazio che occupa il terzo posto. Anche considerando un’eventuale vittoria biancoceleste nel recupero di mercoledì, la Juventus manterrebbe comunque un +7: la corsa allo scudetto sarebbe inevitabilmente ridotta ad un testa a testa tra i bianconeri e il Napoli. Più sotto, in tre si giocherebbero i due posti utili per la Champions League: qui diventa fondamentale quella Sampdoria Roma che si giocherà tra due giorni. Una vittoria esterna dei giallorossi amplierebbe a 10 punti il vantaggio sui blucerchiati, e permetterebbe alla squadra di Eusebio Di Francesco di agganciare l’Inter in quarta posizione (con i nerazzurri davanti per la sfida diretta a favore); viceversa, se la Sampdoria dovesse confermare il fattore campo volerebbe a -4 dalla Roma e, anche per il trend delle ultime giornate del campionato, andrebbe considerata a tutti gli effetti in corsa per prendersi il quarto posto.

LA LOTTA SALVEZZA

Anche sul fondo della classifica la situazione si sta movimentando. Il Benevento presumibilmente è condannato a retrocedere, deve rimontare 11 punti per la salvezza e finora ne ha fatti 7 nelle 21 giornate disputate. Per il resto però ci sono sette squadre che vogliono evitare penultima e terzultima posizione: il crollo verticale del Chievo - raggiunto dal Sassuolo - ha aumentato la pattuglia delle formazioni nella zona calda. Al momento Verona e Spal sarebbero condannate e gli scaligeri sono a -5 dalla quartultima posizione del Crotone, che vincendo al Bentegodi ha ottenuto tre punti fondamentali; Cagliari e Genoa danno buone sensazioni ma la classifica è pericolante, il Sassuolo di riffa o di raffa ha preso punti importanti mentre appunto il Chievo è la squadra che al momento sta vivendo le maggiori difficoltà, perchè dopo un grande avvio di stagione non riesce più a ritrovarsi. Sostanzialmente salvo il Bologna: con il 3-0 al Benevento ha aumentato a 11 i punti di vantaggio sulla Spal, difficile a questo punto che i felsinei possano essere nuovamente coinvolti nella corsa.

CLASSIFICA SERIE A 2017-2018

Napoli 54

Juventus* 50

Lazio*, Inter 43

Roma* 40

Sampdoria* 33

Milan 31

Atalanta 30

Udinese*, Torino 29

Fiorentina 28

Bologna 27

Chievo, Sassuolo 22

Genoa* 21

Cagliari 20

Crotone 18

Spal 16

Verona 13

Benevento 7

* una partita in meno

© Riproduzione Riservata.