Cristiano Ronaldo/ Video: ferita al volto, controlla con lo smartphone la ferita

Cristiano Ronaldo, video: ferita al volto, controlla con lo smartphone la ferita in occasione del gol del 6-1 con cui il Real Madrid ha travolto il Deportivo La Coruna

22 gennaio 2018 Mauro Mantegazza

Cristiano Ronaldo (LaPresse)

Cristiano Ronaldo fa sempre notizia. Nel match stravinto dal Real Madrid contro il Deportivo La Coruna per 7-1, Cristiano Ronaldo ha subito una ferita al volto tra l'altro proprio in occasione del gol del 6-1 segnato dal lusitano. Il colpo è stato piuttosto duro e l’asso portoghese è rimasto a terra mentre i medici del Real Madrid lo soccorrevano. Appena si è potuto rialzare, Cristiano Ronaldo ha utilizzato uno smartphone, passatogli proprio da uno dei medici dei Blancos, per controllare il danno e il viso coperto di sangue. Sicuramente il metodo più semplice ed immediato per rendersi conto della situazione, ma sul web non sono mancate le immancabili polemiche e battutine sul “vanitoso” CR7. Nulla di grave comunque, il Pallone d’Oro è uscito ma d'altronde l'enorme vantaggio suggeriva naturalmente prudenza.

CRISTIANO RONALDO PROTAGONISTA ANCHE CON UNA DOPPIETTA

Al Santiago Bernabeu comunque sia sono goduti una domenica di lusso per il Real Madrid, che ne aveva bisogno dopo un periodo difficile per spazzare via la crisi. La Liga di fatto ormai è andata per la squadra di Zinedine Zidane, troppo lontana in classifica dal Barcellona, ma di certo una vittoria così netta rasserena il sempre esplosivo ambiente di Madrid, dove vincere è un obbligo e tra l’altro si chiede di farlo anche giocando sempre un bel calcio. In questa stagione spesso non è stato così, ma almeno ieri è stata una domenica di festa, con il 7-1 inflitto al Deportivo La Corona, al quale ha efficacemente contribuito anche Cristiano Ronaldo con una doppietta, a dire il vero non decisiva visto che i gol di CR7 sono stati il quinto e il sesto del Real. Doppiette anche per Nacho e Gareth Bale, in gol pure Luka Modric e Adrian Lopez Alvarez che aveva addirittura portato in vantaggio il Deportivo prima della marea Madrid. Domenica di gol e sangue per Ronaldo, ma il bilancio finale è senza dubbio più che positivo.

© Riproduzione Riservata.