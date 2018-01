Davide Santon/ Video, insultato dopo l'errore sul gol di El Shaarawy chiude l'account Instagram

Davide Santon: video, il difensore dell'Inter insultato dopo l'errore sul gol di El Shaarawy in Inter Roma (1-1) chiude l'account Instagram. La difesa di Spalletti

22 gennaio 2018 Redazione

Davide Santon (LaPresse)

Davide Santon ha chiuso il proprio profilo Instagram. Una decisione drastica da parte del difensore dell’Inter, che è stato insultato anche in modo pesante da tanti tifosi nerazzurri, i quali lo hanno preso di mira dopo l'errore che ha favorito il gol di Stephan El Shaarawy in Inter-Roma. Davide Santon ha mancato il pallone sul lungo rinvio del portiere giallorosso Alisson, di fatto spianando la strada allo scatto vincente di El Shaarawy, che nonostante l’inseguimento dello stesso Santon è entrato nell’area dell’Inter e ha trafitto Samir Handanovic con un bel colpo sotto, dando alla Roma il gol del vantaggio, rimediato poi dalla rete nel finale di Matias Vecino che ha garantito ai nerazzurri almeno un più che meritato pareggio. Santon era già nel mirino di parte della tifoseria, ad esempio per l’errore compiuto contro l’Udinese in occasione della prima sconfitta stagionale dell’Inter, e anche ieri sera è finito sul banco degli imputati.

SANTON E I TIFOSI DELL’INTER, UN RAPPORTO DIFFICILE

Santon non ha risposto direttamente alle critiche, o meglio ha risposto con il silenzio. Un silenzio totale, tanto da spingerlo a disattivare il proprio account Instagram. Il terzino dell'Inter aveva anche chiesto scusa ai tifosi al momento della sostituzione. Evidentemente non è bastato, così come non era bastata la difesa da parte del mister Luciano Spalletti, che aveva speso parole importanti per il suo giocatore: “Davide non deve chiudere scusa a nessuno, anzi, se viene a chiedere scusa a me non lo faccio più giocare. Parlare dal divano e dai salotti è facile, sul campo è tutta un'altra cosa: sono cose che succedono. Probabilmente ha commesso errori, ma succede a certi livelli. Anche gli altri devono sentirsi tirati in ballo, nessuno è riuscito a dargli una mano in quella situazione. Noi siamo l'Inter, non dobbiamo avere timore di nessuno. Non dobbiamo chiedere scusa a nessuno. Chi ha timore e chiede scusa non può reggere il passo”.

