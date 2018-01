Diritti tv Serie A/ Assemblea Lega, presentate 5 buste. Tommasi conferma la candidatura alla Figc

Diritti tv Serie A: si sta tenendo l'Assemblea di Lega nella quale si discute dell'assegnazione per il prossimo triennio 2018-2021. Intanto Damiano Tommasi conferma la candidatura alla Figc

22 gennaio 2018 Claudio Franceschini

Damiano Tommasi, presidente Aic (Foto LaPresse)

E’ iniziata la battaglia per i diritti tv sul campionato di Serie A: la Lega deve decidere in merito al triennio in arrivo, cioè quello compreso tra il 2018 e il 2021. Per il momento, come riporta la Gazzetta dello Sport, si registra come al solito la forte presenza di Sky: la televisione satellitare avrebbe infatti presentato offerte per quattro diversi pacchetti, più di quanto abbia fatto Mediaset insieme ad altre realtà. Nello specifico, si parla di 5 buste presentate: Sky si sarebbe fatta avanti per il pacchetto A, che comprende le partite di 8 squadre - con le big - il pacchetto C che riporta lo stesso contenuto ma fruibile via Internet, e ancora per i pacchetti D1 e D2 che di fatto coprono le partite delle altre 12 formazioni della Serie A (tra queste c’è anche la Roma) e i diritti accessori di un paio di pacchetti. Come sempre Sky Sport prova a farla da padrone; Mediaset e Italia Way hanno offerto le buste per il pacchetto B (corrisponde al primo pacchetto ma per gli utenti del digitale terrestre) e, almeno dalle indiscrezioni giuste, Tim e Perform si sarebbero fatte avanti per il pacchetto C. All’Assemblea di Lega sono presenti tutti i club con la sola eccezione del Benevento; tra i personaggi noti si sono visti Marco Fassone e Beppe Marotta, amministratori delegati di Milan e Juventus, e i presidenti di Cagliari e Sampdoria Tommaso Giulini e Massimo Ferrero oltre al dg della Roma Mauro Baldissoni.

LE PAROLE DI TOMMASI

Intanto, in parallelo alle decisioni sui diritti tv, si è riunita l’Associazione Italiana Calciatori: poco dopo le 11 della mattina c’è stato un incontro a sorpresa con l’Associazione degli Allenatori e a tema è stato messo ovviamente il lavoro sulla candidatura alla presidenza della Federcalcio. A questo proposito, poco fa è intervenuto Damiano Tommasi (presidente dell’Aic) che ha confermato, dopo aver avuto un colloquio con Renzo Ulivieri, che porterà avanti la sua candidatura e dunque tra pochi giorni il suo nome potrebbe succedere a Carlo Tavecchio in qualità di capo della FIGC. Da parte degli altri presenti all’assemblea, bocche assolutamente cucite: nessuno ha voluto rilasciare dichiarazioni in merito, il primo a lasciare la sede della Lega è stato Massimo Ferrero che di fatto non ha preso parte alla seduta pomeridiana, durante la quale appunto si sarebbe scoperto l’esito sulla presentazione delle offerte per i diritti tv.

© Riproduzione Riservata.