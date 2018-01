Dzeko al Chelsea?/ Calciomercato Roma: Edin deluso dalla dirigenza, ma i Blues frenano!

22 gennaio 2018 Mauro Mantegazza

Edin Dzeko, attaccante Roma - LaPresse

Edin Dzeko va verso il Chelsea. I tifosi della Roma probabilmente si dovranno rassegnare all’idea di perdere il capocannoniere della scorsa Serie A, un giocatore capace di segnare 61 gol in 117 presenze nelle due stagioni e mezza finora vissute con la maglia giallorossa, numeri che rischiano di diventare definitivi. Edin Dzeko non avrebbe voluto andare via dalla Roma e ha sofferto per il fatto di essere stato messo sul mercato dai suoi dirigenti. L’attaccante bosniaco avrebbe voluto mettere radici nella Capitale, si trova bene alla Roma con cui l’anno scorso è anche diventato capocannoniere della Serie A e si trova bene pure a Roma, intesa naturalmente come città, dove pensava di far crescere i propri figli: secondo quanto riferiscono fonti vicine allo stesso Dzeko, sapere di essere stato inserito nella lista dei cedibili della società lo ha fatto arrabbiare e sfogare con gli amici italiani e bosniaci. Presumibile che, in caso di addio, Edin voglia mettere in chiaro con i tifosi che la cessione non l’ha voluta lui, e per la dirigenza della Roma sarà un momento delicato nel già turbolento rapporto con i tifosi, che temono un ridimensionamento della squadra.

DZEKO VIA DALLA ROMA? IL CHELSEA E LA DOPPIETTA A STAMFORD BRIDGE

Di certo, in quel caso si creerebbe un intreccio davvero curioso: Dzeko passerebbe alla squadra che in autunno ha colpito con una bellissima doppietta a Stamford Bridge (in particolare il memorabile tiro al volo con cui trafisse Courtois per il momentaneo 2-2) nel pirotecnico pareggio per 3-3 tra il Chelsea e la Roma. Senza dubbio quella sera ha avuto grande importanza per mettere Dzeko nel mirino dei Blues, anche se naturalmente in Inghilterra conoscono benissimo l’attaccante bosniaco fin dai tempi della sua militanza al Manchester City. Anche grazie a quel pareggio, unito alla vittoria giallorossa per 3-0 all’Olimpico al ritorno, la Roma vinse il girone C di Champions League davanti al Chelsea. Se adesso cambiasse casacca, il bosniaco in questa stagione non potrebbe più giocare in Coppa, proprio perché ci ha già giocato con la Roma. Eppure anche questo divieto potrebbe non frenare la partenza di Edin Dzeko verso Londra. Proprio negli ultimi minuti dall’Inghilterra voci riferiscono di perplessità del Chelsea per l’ingaggio rapportato all'età del calciatore (31 anni): possibili colpi di scena?

