Juventus Genoa/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Juventus Genoa info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del posticipo allo Stadium che chiuderà la 21^ giornata di Serie A stasera

22 gennaio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Juventus Genoa - LaPresse

Juventus Genoa sarà diretta dall’arbitro Marco Di Bello; alle ore 20.45 di oggi, lunedì 22 gennaio, la ventunesima giornata di Serie A 2017-2018 si completa con la partita all’Allianz Stadium fra i bianconeri di Massimiliano Allegri e i rossoblù di Davide Ballardini. Sfida di sicuro fascino fra due squadre che hanno fatto la storia del nostro calcio fin dai primissimi anni, ma naturalmente è la Juventus sotto i riflettori, chiamata a una vittoria nella lunga volata verso lo scudetto che ormai è lanciata tra i bianconeri e il Napoli, chissà se con possibili inserimenti di altri contendenti. Ancora una volta la squadra di Allegri ha avuto qualche problema ad inizio stagione, ma poi con il passare delle settimane ha cominciato a marciare con i ritmi che sono consueti per la Juventus di questi anni di trionfi.

Il Genoa potrà fare la sorpresa? In Coppa Italia, circa un mese fa, non ci fu nulla da fare per il Grifone di Davide Ballardini, che comunque ha cambiato ritmo da quando il tecnico nativo di Ravenna si è seduto per la terza volta in carriera sulla panchina del Genoa, prendendo il posto di Ivan Juric. Basterebbe dire che il Genoa ha perso solamente una delle otto partite giocate in campionato da quando è arrivato Ballardini, che per il resto ha raccolto quattro vittorie e tre pareggi: una marcia che sembra avere allontanato in modo già significativo lo spettro della retrocessione, o comunque di una durissima lotta per la salvezza fino al termine del campionato. Basteranno però questi miglioramenti per mettere paura alla Juventus, per giunta allo Stadium?

JUVENTUS GENOA, DIRETTA LIVE

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Juventus Genoa verrà trasmessa in diretta tv dai canali della televisione satellitare e da quelli della pay tv del digitale terrestre: l’appuntamento è dunque su Sky Sport 1, Sky Super Calcio e Sky Calcio 1, oppure su Mediaset Premium Sport e Mediaset Premium Sport HD. In entrambi i casi sarà possibile seguire la partita dell’Allianz Stadium anche in diretta streaming video, attivando su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone le applicazioni Sky Go oppure Premium Play, che non comportano costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS GENOA

Dando uno sguardo a quelle che potrebbero essere le probabili formazioni di Juventus Genoa, in attacco ricordiamo che Massimiliano Allegri non potrà contare su Dybala, saranno dunque intoccabili Higuain e Mandzukic, con i quali dovrebbe agire Douglas Costa per completare il tridente d’attacco, anche se Bernardeschi resta una validissima alternativa. Nessun dubbio su Khedira, Pjanic e Matuidi a centrocampo, che formano di fatto il terzetto titolare naturalmente impiegato per intero in una settimana che non avrà impegni infrasettimanali, più vivace la situazione in difesa e soprattutto per i terzini, perché da una parte potrebbe esserci addirittura un ballottaggio a tre fra Barzagli, Lichtsteiner e De Sciglio, mentre dall’altra si contendono la maglia da titolari Alex Sandro e Asamoah. Per quanto riguarda il Genoa, la notizia principale per Davide Ballardini è certamente la squalifica di Zukanovic: in difesa il terzetto titolare sarà di conseguenza composto da Izzo, Spolli e Rossettini. Si segnala un possibile ballottaggio fra Rosi e Biraschi come esterno destro di centrocampo, in cabina di regia dovrebbe agire Miguel Veloso mentre in attacco la certezza è Taarabt, mentre Pandev dovrebbe essere preferito a Lapadula per affiancarlo.

QUOTE E PRONOSTICO

Il fattore campo, la classifica e il valore tecnico spingono il favore del pronostico in Juventus Genoa secondo l’agenzia di scommesse sportive Snai nettamente verso i bianconeri di Massimiliano Allegri: di conseguenza, il segno 1 che indica appunto una vittoria casalinga della Juventus pagherebbe appena 1,18 volte la posta in palio, mentre per il segno X del pareggio si potrebbe vincere già la bellezza di 7,00 volte la posta in palio, mentre con il segno 2 invece si raggiunge addirittura la quota di 16,00.

