Lucchese Livorno/ Streaming video e diretta Rai.tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Lucchese Livorno, streaming video Rai.tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca per la ventiduesima giornata nel girone A della Serie C

22 gennaio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Lucchese Livorno, Serie C girone A (Foto LaPresse)

Lucchese Livorno sarà diretta dall’arbitro Andrea Capone; si gioca alle ore 20:45 di lunedì 22 gennaio ed è una delle due partite che rappresentano il posticipo nella 22^ giornata di Serie C 2017-2018. Siamo nel girone A, e al Porta Elisa va in scena un interessante derby: il Livorno sta dominando il campionato con 12 punti di vantaggio sulle seconde (anche se il Siena ha una partita in meno) e in questo girone di ritorno deve semplicemente gestire la situazione per festeggiare la promozione diretta. Dall’altra parte una Lucchese che era partita con ambizioni – lo scorso anno ha giocato i playoff – ma che si trova nella zona calda della classifica: se il campionato finisse oggi la squadra rossonera dovrebbe giocare lo spareggio per non retrocedere. Dunque per la formazione di casa l’obiettivo è sfruttare il fattore campo e provare a prendersi una vittoria che sarebbe importante per respirare; il Livorno chiaramente può anche permettersi di perdere, ma volendo chiudere quantoprima i conti con la promozione cercherà di espugnare il Porta Elisa e confermare il suo vantaggio.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Trattandosi del posticipo, Lucchese Livorno sarà trasmessa in diretta tv sulla televisione di stato: appuntamento in chiaro per tutti sui canali Rai Sport e Rai Sport + (che forniscono la stessa programmazione), e naturalmente ci sarà la possibilità di assistere a questa partita anche in diretta streaming video, visitando il sito www.raiplay.it e selezionando il canale di riferimento. La visione della partita di Serie C è possibile anche sul solito portale elevensports.it, che è consultabile e raggiungibile anche attraverso il vecchio indirizzo www.sportube.tv e che manda in onda tutte le partite del campionato e della Coppa Italia della terza divisione.

LUCCHESE LIVORNO, DIRETTA STREAMING SU RAIPLAY

IL CONTESTO

Il Livorno come detto sta volando, ma vuole evitare quanto successo all’Alessandria un anno fa: i grigi avevano dominato il girone di andata senza perdere una singola partita, ma poi hanno calato sensibilmente il loro rendimento fino a farsi superare dalla Cremonese, andando anche a perdere la finale dei playoff contro il Parma. La differenza sostanziale rispetto ad allora è che, almeno per il momento, alle spalle dei labronici non sembra esserci una seria contendente come lo erano i grigiorossi: certo il Siena sta facendo molto bene e così Viterbese e Pisa, ma il Livorno ha tutto un altro passo al di là del vantaggio in classifica e, salvo clamorosi ribaltoni, la promozione diretta non dovrebbe sfuggire a una squadra che ha perso una sola volta e ha vinto quattro delle ultime cinque partite. La Lucchese è in rottura prolungata: arriva da tre sconfitte e nelle ultime cinque giornate ha colto soltanto un pareggio, peggiorando decisamente una classifica che a metà novembre, dopo aver vinto in casa dell’Arzachena, la vedeva addirittura in quinta posizione. Dunque per i rossoneri non c’è più tempo da perdere se si vogliono evitare brutte sorprese, ovvero essere costretti a giocare i playout.

PROBABILI FORMAZIONI LUCCHESE LIVORNO

La Lucchese si ripresenta dopo la sosta avendo venduto De Vena e Magli, due elementi importanti della squadra; in attacco potrebbe essere già il momento di Shekilade arrivato dallo Spezia, mentre dovrebbe essere confermato Del Sante con Russo alle spalle dei due attaccanti. A centrocampo non dovrebbe cambiare nulla con Arrigoni e Merlonghi che saranno incaricati di formare la cerniera a protezione della difesa; la retroguardia, con Albertoni portiere, dovrebbe prevedere il nuovo arrivato Bertoncini al posto di Magli, con Espeche e Maini schierati allo stesso modo come centrali. Sarà importante la spinta che i due terzini, Cecchini e Nolè, riusciranno a garantire. Pochi cambi per il Livorno, che ha acquistato Pirrello dal Palermo e potrebbe mandarlo in campo al centro della difesa, dove però Borghese contende già la maglia a Morelli per affiancare Gasbarro; in porta Mazzoni, Pedrelli e Franco saranno i due laterali bassi con Alessandro Bruno e Luci schierati da mediani. Tanta qualità nel reparto offensivo: Abdou Doumbia e Valiani garantiscono velocità e pericolosità sugli esterni, Maiorino è di fatto un attaccante aggiunto che gioca in appoggio a Vantaggiato, mentre dalla panchina si alzano Murilo e Montini.

QUOTE E PRONOSTICO

Il Livorno arriva a questa partita come capolista in fuga nel girone A di Serie C, e dunque è chiaramente favorito: il pronostico stilato dall’agenzia di scommesse Snai fornisce quote piuttosto nette, con il segno 2 sulla vittoria labronica che vale 1,95 e il segno 1 che identifica l’affermazione interna della Lucchese che arriva a 3,55. Dovrete giocare il segno X qualora crediate che questa partita dello stadio Porta Elisa possa finire pari: in questo caso il vostro guadagno sarebbe di 3,20 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

