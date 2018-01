Moviola Serie A/ Var, gli episodi più discussi: Mertens-gol al limite, Icardi chiede un rigore (21^ giornata)

Moviola Serie A: gli episodi più discussi, le revisioni del Var, l'analisi di quanto accaduto nella 21^ giornata di campionato. Il gol di Mertens al limite, possibile rigore in Inter Roma

22 gennaio 2018 Claudio Franceschini

Il gol di Dries Mertens in Atalanta Napoli (Foto LaPresse)

Nella 21^ giornata di Serie A non sono stati troppi gli episodi da moviola: oggi ovviamente l’utilizzo del Var nel corso delle partite ha ridotto l’incidenza delle “sviste” arbitrali o comunque di fatti che avrebbero potuto cambiare il risultato e che restano in dubbio anche il giorno seguente. Tuttavia, anche il Video Assistant Referee può sbagliare o giudicare un episodio destinato a rimanere un punto di domanda; nella domenica di Serie A il Var è intervenuto a invalidare una decisione presa allo stadio Olimpico dall’arbitro Rosario Abisso. Calcio di rigore assegnato al Chievo nel finale di primo tempo, ma dopo consulto a bordo campo il direttore di gara è tornato sui suoi passi. Facendo bene, a quanto si è visto: non c’è contatto tra Senad Lulic e Mariusz Stepinski che si è lasciato cadere in area, e che forse avrebbe anche meritato un’ammonizione per simulazione. C’era invece il fallo da rigore commesso da Luca Ceppitelli su Nikola Kalinic, rigore che poi Franck Kessie ha trasformato per il primo dei due gol con cui il Milan ha rimontato il Cagliari: in questo caso c’è stato un silent check con l’assistente al video, che non ha rilevato un possibile fuorigioco dello stesso Kalinic. Possibile: siamo al limite e dunque giustamente è rimasta la decisione presa in campo in tempo reale. In occasione del primo gol del Bologna contro il Benevento (segnato da Mattia Destro), silent check per valutare eventuali posizioni di fuorigioco, visto che si trattava di una punizione dal limite, ma anche uno scontro tra De Maio e un difensore del Benevento: le immagini hanno confermato come si sia trattato di un contrasto fortuito e non irregolare da parte del giocatore felsineo.

IL GOL DI MERTENS E IL RIGORE SU ICARDI

Gli episodi più discussi però avvengono a Bergamo e San Siro. Nel primo caso il Napoli batte l’Atalanta con un gol di Dries Mertens, mentre nel finale viene annullato il potenziale raddoppio a Marek Hamsik: azioni identiche con posizioni al limite dei due giocatori partenopei. Fuorigioco? Chissà: è davvero difficile giudicare entrambi gli episodi ma in questo caso vale l’indicazione data da Nicola Rizzoli, ovvero mantenere la decisione presa in campo dal guardalinee se si tratta di pochi centimetri. Dunque, seguendo il regolamento all’Atleti Azzurri d’Italia la terna ha operato nel migliore dei modi anche se chiaramente resterà il dubbio su quanto sia accaduto. Al Meazza invece l’Inter ha protestato nel primo tempo per un presunto rigore su Mauro Icardi: l’attaccante dell’Inter dopo aver superato Manolas si è scontrato con Fazio, con la sensazione - come giudicato dall’arbitro, che era Davide Massa - che sia stato il giocatore nerazzurro a cercare il contatto. Anche gli altri episodi sono stati ben giudicati dal direttore di gara; resta forse qualche dubbio su un intervento con il braccio di Davide Santon che ha frenato Stephan El Shaarawy appena fuori dall’area, e così su un contatto Eder-Juan Jesusn sul quale l’Inter ha timidamente chiesto il calcio di rigore. Insomma: niente di gravissimo e anche in questa giornata il Var ha dato una mano agli arbitri nel giudicare gli episodi più controversi.

© Riproduzione Riservata.