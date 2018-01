PAGELLE/ Juventus-Genoa: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 2017-2018 - primo tempo)

Pagelle Juventus Genoa: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A. I protagonisti, i migliori e i peggiori allo Stadium: tutti i giudizi sul match della 21^ giornata

22 gennaio 2018 Stefano Belli

Pagelle Juventus Genoa (Foto LaPresse)

All'Allianz Stadium è in corso l'ultimo posticipo della ventunesima giornata di Serie A 2017-18 tra Juventus e Genoa, le due squadre sono rientrate negli spogliatoi per il riposo sul punteggio di 1 a 0 in favore dei bianconeri: ecco i voti del primo tempo. Alla vigilia della gara Allegri si era raccomandato di non sottovalutare il match odierno, e in effetti i padroni di casa cominciano con il piede giusto mettendo pressione alla retroguardia avversaria e aggredendo i grifoni nella loro trequarti. Khedira (6) e Pjanic (6) hanno presto la chance di aggiornare il parziale ma non riescono ad aggiustare la mira o a scavalcare Perin (6,5). L'estremo difensore ospite dovrà comunque arrendersi alla conclusione vincente di Douglas Costa (7) che su assist di Mandzukic (6,5) sblocca la contesa. Anche sullo 0-1 non cambia l'atteggiamento degli uomini di Ballardini che continuano a rimanere tutti dietro la linea del pallone, evitando che il passivo si aggravi in attesa poi di cercare il pareggio in contropiede nella seconda frazione di gioco.

VOTO JUVENTUS 7 - Bianconeri padroni assoluti del campo, gli uomini di Allegri prendono in mano le redini del gioco sin dal fischio d'inizio e si portano meritatamente avanti con il gol di Douglas Costa.

MIGLIORE JUVENTUS: DOUGLAS COSTA 7 - La cosa più bella non è il gol in sé ma quando da terra riesce a servire Mandzukic che poco dopo gli restituirà il favore per l'assist vincente.

PEGGIORE JUVENTUS: MATUIDI 5,5 - A parte un timido inserimento in area il centrocampista francese non si fa vedere quasi mai nel vivo del gioco.

VOTO GENOA 5 - Evidente il divario tecnico tra le due compagini non lascia scelta agli uomini di Ballardini che devono pensare solamente a limitare i danni.

MIGLIORE GENOA: PERIN 6,5 - Un paio di interventi su Pjanic consentono ai grifoni di non accusare un passivo più pesante all'intervallo.

PEGGIORE GENOA: IZZO 5 - Nell'azione del gol di Douglas Costa si fa passare il pallone in mezzo alle gambe da Mandzukic. (Stefano Belli)

© Riproduzione Riservata.