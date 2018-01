Probabili formazioni/ Juventus Genoa: quote, le ultime novità live (Serie A 21^ giornata)

Probabili formazioni Juventus Genoa: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre che si affrontano nella ventunesima giornata del campionato di Serie A

22 gennaio 2018 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Juventus Genoa, Serie A 21^ giornata (Foto LaPresse)

Juventus Genoa rappresenta, alle ore 20:45 di lunedì 22 gennaio, l’ultimo posticipo nella ventunesima giornata del campionato di Serie A 2017-2018. Per gli incroci di calendario tra diverse competizioni, le due squadre tornano ad affrontarsi nello stesso stadio a distanza ravvicinata dall’ottavo di Coppa Italia, con i bianconeri che avevano vinto 2-0 e che in seguito si sono anche presi la semifinale. In campionato la distanza tra Juventus e Genoa è ampia: i bianconeri inseguono il settimo scudetto consecutivo e devono recuperare un punto al Napoli capolista - con la sensazione che quest’anno sarà decisamente più difficile - mentre il Grifone si deve salvare e la vittoria sul Sassuolo nella sfida che ha preceduto la sosta invernale è stata fondamentale per mettere altra distanza tra sè e il terzultimo posto, avvicinando un obiettivo ancora tutto da mettere in cascina. Nell’attesa che le due squadre scendano sul terreno di gioco, vediamo cosa i due allenatori potrebbero decidere in merito ai giocatori da schierare all’Allianz Stadium, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Juventus Genoa.

QUOTE E PRONOSTICO

La Juventus parte chiaramente favorita per questa partita: il pronostico fornito dall’agenzia di scommesse Snai non mente in questo senso, e per chi volesse osare la quota associata al segno 2 per la vittoria del Genoa fa decisamente gola. Siamo infatti ad un valore di 16,00 volte la posta: puntata alta a sufficienza da provare il colpo grosso, ma non è male nemmeno la quota sul segno X per il pareggio, che ha un valore di 7,25. Ovviamente questi due segni lasciano già intendere che il segno 1 per la vittoria della Juventus non sia tanto fruttuoso: in effetti se fosse questo l’esito del posticipo di Serie A il vostro guadagno si limiterebbe a 1,17 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS GENOA

I DUBBI DI ALLEGRI

Le notizie arrivate durante la sosta non sono eccellenti per Massimiliano Allegri: vero che De Sciglio è tornato in gruppo, ma Cuadrado e Buffon non hanno recuperato e soprattutto l’ultima partita giocata è costata cara a Paulo Dybala, costretto a uno stop che potrebbe precludergli l’ottavo di Champions League (almeno l’andata). Il modulo sarà sempre il 4-3-3: a destra possibile che sia preferito De Sciglio che deve rimettere minuti nelle gambe in vista del Tottenham, al centro ovviamente ci sono Benatia e Chiellini mentre sulla fascia sinistra Alex Sandro se la gioca con Asamoah, partendo comunque favorito. A centrocampo non ce la fa Marchisio, che contempla anche l’addio ai bianconeri: spazio a Khedira con Matuidi che agirà come mezzala sull’altro lato del campo, in mezzo opera Pjanic che sarà a tutti gli effetti il playmaker della squadra. I dubbi maggiori riguardano il reparto avanzato: con l’assenza di Dybala sono in preallarme Mandzukic e Bernardeschi, al momento la soluzione più probabile è quella di schierare l’ex Fiorentina, cosa che permetterebbe a Douglas Costa di giocare sula sua fascia preferita - la sinistra. A questo punto Mandzukic resta in ballottaggio per un posto da prima punta: qui è comunque favorito Higuain, che in campionato non segna da sei partite e ha bisogno di ritrovare la via della rete.

LE SCELTE DI BALLARDINI

Zukanovic è squalificato ma torna Izzo: Davide Ballardini prepara la staffetta tra i due difensori ma deve ancora decidere chi tra Rossettini (favorito) e Gentiletti giocherà sul centrosinistra al fianco di Spolli, che in ogni caso comanderà la retroguardia a protezione di Perin. Anche su altri ruoli ci sono dei punti di domanda aperti: sulla fascia destra per esempio, dove Rosi e Lazovic sono ancora in ballottaggio, ma anche e soprattutto in attacco dove Lapadula contende una maglia a Pandev e Giuseppe Rossi scalpita per la prima da titolare con il Genoa, dopo lo spezzone di Coppa Italia che aveva giocato proprio contro la Juventus, quando il Var gli aveva negato la possibilità di calciare un rigore e segnare eventualmente il primo gol dell’avventura rossoblu. Pepito sembra essere in ballottaggio con Taarabt, ma le soluzioni sono varie e anche Galabinov non parte battuto. Di sicuro a centrocampo vedremo la regia di Miguel Veloso, che avrà al suo fianco Bertolacci; l’interno che si occuperà degli inserimenti senza palla sarà Luca Rigoni, uno che in passato è stato impiegato anche come trequartista e in questo 3-5-2 può agevolmente alzare la sua posizione. Sulla fascia sinistra è pronto Diego Laxalt.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS GENOA: IL TABELLINO

JUVENTUS (4-3-3): 23 Szczesny; 2 De Sciglio, 4 Benatia, 3 Chiellini, 12 Alex Sandro; 6 Khedira, 5 Pjanic, 14 Matuidi; 33 Bernardeschi, 9 Higuain, 11 Douglas Costa

A disposizione: 16 Pinsoglio, 35 Loria, 26 Lichtsteiner, 15 Barzagli, 24 Rugani, 22 Asamoah, 27 Sturaro, 30 Bentancur, 17 Mandzukic

Allenatore: Massimiliano Allegri

Squalificati: -

Indisponibili: Buffon, Howedes, Marchisio, Cuadrado, Dybala

GENOA (3-5-2): 1 Perin; 5 Izzo, 13 Rossettini, 2 Spolli; 20 Rosi, 8 Bertolacci, 44 Miguel Veloso, 30 L. Rigoni, 93 Diego Laxalt; 11 Taarabt, 19 Pandev

A disposizione: 23 Lamanna, 38 Zima, 14 Biraschi, 3 Gentiletti, 22 Lazovic, 4 Cofie, 40 Omeonga, 21 Brlek, 64 Pellegri, 16 Galabinov, 49 G. Rossi, 10 Lapadula

Allenatore: Davide Ballardini

Squalificati: Zukanovic

Indisponibili: -

