Pronostico Juventus Genoa/ Il punto di Antonio Cabrini (esclusiva)

Pronostico Juventus Genoa: intervista esclusiva a Antonio Cabrini sul posticipo all'Allianz Arena della 21^ giornata di Serie A. Banco di prova tosto per i bianconeri?.

22 gennaio 2018 INT. Antonio Cabrini

Pronostico Juventus Genoa (LaPresse)

Sarà Juventus-Genoa il posticipo della 21^ giornata del Campionato della Serie A: la sfida si accenderà all’Allianz Stadium alle ore 20.45 e vedrà i bianconeri ben decisi a incominciare questa seconda parte della stagione con un successo. La squadra di Allegri ovviamente punta al settimo scudetto di fila ma l’impresa non si annuncia semplice vista la forte concorrenza del Napoli, sempre capolista. La partita di questa era però alla carta non dovrebbe impensierire Allegri benchè risultino ancora out Dybala e Buffon: va però detto che i liguri sono la guida di Ballardini stanno recuperando prestazioni via via più convincenti. Per presentare la sfida Juventus-Genoa abbiamo sentito Antonio Cabrini una delle bandiere bianconere: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Che partita sarà? Una partita difficile per la Juventus che incontrerà il Genoa che sta attraversando un buon momento. Un Genoa che è sempre una squadra ostica e potrebbe quindi mettere in difficoltà la formazione di Allegri.

Che Juventus si aspetta dopo la sosta, pensa che questa cosa possa condizionare la squadra bianconera? No non credo, visto che i giocatori sono ormai abituati a questa cosa. Una situazione che del resto riguarda anche le altre squadre e quindi lo stesso Genoa.

Quanto peserà l'assenza di Dybala in questo periodo? Non dovrebbe pesare quasi niente, visto che la Juventus ha un organico molto grande, con tanti giocatori in grado di sostituire Dybala.

Potrebbe giocare Bernardeschi? Vedremo, intanto sono diversi i calciatori che potrebbero scendere in campo stasera. E' vero che Bernardeschi ha deciso il successo della Juve a Cagliari, è vero che è un ottimo giocatore. Sarà poi lo stesso Allegri a scegliere chi mandare in campo.

Come giudica il caso Marchisio, i tifosi vorrebbero che rimanesse alla Juventus. Sarebbe bello che Marchisio rimanesse in bianconero visto che è una bandiera della Juventus. Sarà da vedere poi se questo avverrà veramente visto che lo stesso Marchisio vorrebbe trovare più spazio e giocare di più.

Genoa in ripresa merito di Ballardini? In questo caso Ballardini ha fatto veramente bene, non sempre succede che il cambio di allenatore porta a risultati positivi.

Che partita si aspetta dalla formazione ligure? Una partita tosta, grintosa, con il Genoa che cercherà di strappare un risultato positivo a Torino. La formazione ligure sta giocando bene, sta risalendo la classifica e non sarà proprio facile per la Juventus incontrarla.

Dove potrà arrivare il Genoa in campionato? Se le cose continuano così, il Genoa potrebbe strappare una salvezza tranquille, proseguire in questo periodo positivo. E' un Genoa in salute che potrà ottenere i suoi obiettivi stagionali.

Il suo pronostico su quest'incontro. Credo che la Juventus possa vincere quest'incontro.

Pensa che possa essere l'anno buono per la vittoria in Champions? La Juventus ci è arrivata vicino negli ultimi anni, sicuramente ci sono le condizioni perchè possa arrivare fino in fondo. Per vincere la Champions ci vorrà anche un po' di fortuna. E' un traguardo alla portata della formazione bianconera anche nelle prossime stagioni.

(Franco Vittadini)

© Riproduzione Riservata.