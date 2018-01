Video/ Akragas Monopoli (2-3): highlights e gol della partita (Serie C 22^ giornata)

Video Akragas Monpoli (risultato finale 2-3): highlights e gol della partita nella 22^ giornata di Serie C. Mercadante salva i gabbiani al 78' e regala la ottava vittoria della stagione.

22 gennaio 2018 Federico Giuliani

Video Akragas Monopoli (LaPresse)

Akragas-Monopoli è terminata con il risultato di 3-2 in favore della formazione ospite al termine di una gara ricca di colpi di scena. L'avvio fa ben sperare e infatti al 6' c'è subito la prima occasione del match. Il Monopoli se ne va in contropiede con Sarao che tenta la conclusione dal limite testando i riflessi di Vono. Poco dopo ancora ospiti pericolosi con Donnarumma e Sounas; il primo conclude a lato, il secondo è fermato ancora una volta dall'attento Vono. Alla mezzora gli ospiti passano meritatamente in vantaggio con Sarao, che capitalizza al meglio un traversone al bacio di Donnarumma. Due minuti più tardi Scoppa sfiora il raddoppio per il Monopoli mentre al 33' l'Akragas pareggia i conti con Salvemini, che dagli sviluppi di un calcio di rigore fa secco Bardini. Decisivo il fallo di Scoppa sullo stesso Salvemini. Nel finale Sounas evita Vono in uscita ma non riesce a depositare in rete a porta sguarnita.

LA RIPRESA

Nella ripresa l'Akragas trova il 2-1 con Parigi, che al 48' trafigge Bardini con un destro potentissimo. Al 51' il Monopoli rimette la partita sui binari dell'equilibrio con un grandissimo gol di Bei, autore di un tiro al volo che si infila nell'angolino. La rete decisiva del Monopoli arriva al 78': Sounas lascia partire l'ennesimo cross che termina sui piedi di Scoppa; il centrocampista tenta il tiro dal limite sul quale mette lo zampino Mercandante per la deviazione che spiazza Vono e vale i tre punti per la formazione di Scienza.

