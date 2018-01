Video/ Alessandria Pro Piacenza (1-0): highlights e gol della partita (Serie C 22^ giornata)

Video Alessandria Pro Piacenza (risultato finale 1-0): highlights e gol della partita della 22^ giornata di Serie C. Decisiva la rete di Fischnaller al 78' per i piemontesi.

22 gennaio 2018 Federico Giuliani

Video Alessandria Pro Piacenza (LaPresse)

Alessandria-Pro Piacenza termina con il risultato finale di 1-0 in favore dei locali. A decidere il match è un gol siglato al 78' da Fischnaller, bravo a trovare il varco giusto in mischia dopo gli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Gonzalez. L'Alessandria nel complesso ha meritato la vittoria anche se gli ospiti non sono certo restati a guardare inermi. Andiamo con ordine, perché nel primo tempo gli uomini di Marcolini si fanno vedere con un tiro di Marconi che si trasforma in una telefonata facilmente bloccata da Gori. Al 35' ecco la risposta della Pro Piacenza con un colpo di testa di Mastroianni: pallone alto. Al 45' gli ospiti rischiano di passare in vantaggio per via di un clamoroso auto-palo colpito da Piccolo.

LA RIPRESA

Nella ripresa i rossoneri impegnano Vannucchi con Bazzofia al 51' mentre al 69' Gori imita il collega chiudendo la porta a Gonzalez. Il gol partita arriva, come detto, a poco più di 10' dal termine con un neo entrato: Fischnaller, subito in partita, insacca una rete da rapace d'area approfittando di una incertezza della retroguardia avversaria. La sua marcatura è il sigillo che consente all'Alessandria di mettersi in tasca tre punti importantissimi.

