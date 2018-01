Video/ Atalanta Napoli (0-1): highlights e gol della partita (Serie A 21^ giornata)

Video Atalanta Napoli (risultato finale 0-1): highlights e gol della partita valida per la 21^ giornata di Serie A. La decide la rete di Mertens, che torna al gol dopo 9 turni.

22 gennaio 2018 Michela Colombo

Video Atalanta Napoli, Serie A 21^ giornata (Foto LaPresse)

Vittoria importante per il Napoli a Bergamo nella 21^ giornata della Serie A: 0-1 contro l’Atalanta con il gol di Mertens al 65’ benché agli azzurri non siano certo mancate le occasioni per sfondare la rete di Berisha. Tra le varie belle azione firmate dalla compagine campana per esempio non possiamo dimenticare il gol annullato a Marek Hamsik al terzo minuto di recupero perchè in fuorigioco. Con questa vittoria la formazione di Sarri conserva la prima posizione nella classifica della Serie A e per un momento vola a + 4 dalla Juventus, che invece disputerà lunedi il posticipo contro il Genoa. Dando un occhio alle statistiche del match vediamo anche nei numeri il successo azzurro: il Napoli ha messo a bilancio il 51% di possesso palla assieme a 12 dei quali 3 sono stati ben indirizzati verso lo specchio avversario. Per il Napoli segnaliamo pure 13 punizioni, 7 corner e 3 parate (alcune avevo importanti), con però ben 13 falli. Per l’Atalanta invece segnaliamo il 49% del possesso palla oltre a 9 tiri dei quali 3 fatti in porta e 2 fuori: per la Dea aggiungiamo anche 15 punizioni e 8 calci d’angolo oltre a 2 parate.

LE DICHIARAZIONI

Ovviamente il risultato della partita di Bergamo non è piaciuto affatto a Gian Piero Gasperini che ha così commentato ai microfoni Sky sport la prova della sua Atalanta: “Non è stata una gran partita, non bella come le precedenti. Le quadre non mi sembravano nella condizione migliore, c’era fatica e meno brillantezza. Non siamo stati bravi nel gioco. Globalmente era una sfida molto equilibrata. Abbiamo atto comunque una buona gara, creando delle buone situazioni. Il Napoli nonna creato più di noi. Dobbiamo ritrovare la nostra condizione migliore. Il gol di Mertens? Difficile da valutare a occhio nudo, ma con la VAR non ci sono scuse. È un episodio molto grave che ha deciso la gara”. Di altro tono invece le parole di Maurizio Sarri, tecnico del Napoli in conferenza stampa: “Oggi infatti abbiamo cambiato da come giochiamo solitamente. Non abbiamo concesso nulla, se non un tiro da fuori. Dispiace perché gli ultimi 20' potevamo chiuderla prima, ma è andata bene. Se non giochi al 99% vai in difficoltà con l'Atalanta".

