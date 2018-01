Video/ Bologna-Benevento (3-0): highlights e gol della partita (Serie A 21^ giornata)

Video Bologna Benevento (risultato finale 3-0): highlights e gol della partita nella 21^ giornata di Serie A. I felsinei tornano a vincere e volano alla 12^ posizione.

22 gennaio 2018 Stefano Belli

Video Bologna Benevento, Serie A 21^ giornata (Foto LaPresse)

Il Bologna rientra dalla pausa post-natalizia tornando alla vittoria dopo due sconfitte di fila: tra le mura amiche del Dall'Ara i felsinei liquidano la pratica Benevento con un secco 3 a 0, i sanniti continuano a non fare punti lontano dal Vigorito, la squadra di De Zerbi è ancora ferma a quota 0 in trasferta. In ogni caso nessuno avrà sicuramente nulla da obiettare sul verdetto del campo: gli uomini di Donadoni sono stati nettamente superiori agli avversari e già al 1' i padroni di casa avrebbero potuto segnare con l'incornata di Verdi neutralizzata da Belec. Gli ospiti si rendono pericolosi all'8' con Guilherme che colpisce il palo a portiere battuto dopo aver ricevuto il pallone da Brignola, dopodiché il match si trasforma in un monologo del Bologna che si porta in vantaggio a dieci minuti dall'intervallo. Punizione di Verdi, Destro anticipa tutti e trafigge Belec che in un primo momento si allontana dai pali ma poi si ferma rimanendo a metà strada, in questa maniera non può assolutamente fare nulla e il pallone si deposita in rete per l' 1 a 0. I padroni di casa potrebbero raddoppiare quasi immediatamente, Belec intercetta il tiro dalla bandierina di Verdi, sul tap-in Mbaye colpisce il palo graziando così il Benevento che comunque nella seconda frazione non crea assolutamente alcun grattacapo a Mirante.

I FELSINEI LA CHIUDONO NEL FINALE

Il risultato rimane comunque in bilico fino a un quarto d'ora dal novantesimo, quando sempre su un calcio da fermo De Maio trova la conclusione vincente. In un primo momento l'arbitro Abbattista non convalida il gol su segnalazione del guardalinee che si rivela però errata, il numero 6 felsineo è in linea e così interviene il VAR che suggerisce al direttore di gara di correggere la decisione. A tempo quasi scaduto Dzemaili festeggia il ritorno a Bologna con il gol del 3 a 0 che mette il punto esclamativo alla contesa. Niente gol per Simone Verdi, autore comunque di una buonissima prestazione, suggellata da due assist e la fascia di capitano che il portiere Mirante gli ha ceduto volentieri, dopo che nei giorni scorsi il centravanti ha deciso di non andare via nonostante la corte del Napoli. In classifica la compagine di Donadoni si mette al riparo da brutte sorprese, quella di De Zerbi resta a quota 7 punti con la zona salvezza che si allontana ulteriormente dopo il successo del Crotone nello scontro diretto con l'Hellas Verona.

LE DICHIARAZIONI

Le parole di Roberto Donadoni, tecnico del Bologna, ai microfoni di Sky Sport: "Non era semplice affrontare una squadra che veniva da due vittorie importanti, anche se sono ultimi in classifica i sanniti non sono da sottovalutare. Siamo partiti bene, abbiamo avuto subito una grande occasione, poi in contropiede abbiamo rischiato di prendere lo 0-1, tuttavia siamo stati bravi a sfruttare due palle inattive con Simone Verdi, molto bene anche Destro e De Maio, e mi fa piacere che il terzo gol porti la firma di Dzemaili. Tante cose positive oggi, ci sono ancora margini di miglioramento ma va bene così".

Il commento di Roberto De Zerbi, allenatore del Benevento, nel dopo gara: "Questa è la Serie A, perdi una partita 3 a 0 nonostante un buon primo tempo in cui potevamo andare in vantaggio con Guilherme, oltre ad aver avuto qualche altra occasione potenziale. Abbiamo preso i primi due gol su palla inattiva, dobbiamo alzare la concentrazione sui calci da fermo perché sono decisivi in tutte le categorie".

© Riproduzione Riservata.