Video/ Cagliari Milan (1-2): highlights e gol della partita (Serie A 21^ giornata)

Video Cagliari Milan (risultato finale 1-2): highlights e gol della partita della 21^ giornata della Serie A. I rossoneri espugnano la Sardegna Arena con una doppietta di Kessie

22 gennaio 2018 Umberto Tessier

Video Cagliari Milan (LaPresse)

Il Milan espugna la Sardegna Arena vincendo per 2-1 (nella ventunesima giornata di Serie A) grazie alla doppietta di Franck Kessiè che risponde al vantaggio iniziale siglato da Nicolò Barella, poi espulso nel finale poco dopo il cartellino rosso che l'arbitro aveva mostrato a Ricardo Rodriguez. Andiamo a scoprire le statistiche del match. Possesso palla diviso in ugual misura, 50% e 50%. Cragno ha effettuato due parate decisive mentre Donnarumma non ha dovuto compiere interventi particolari. Il Milan ci ha provato di più con 13 tiri totali contro gli 8 dei sardi. Passiamo ora alle statistiche personali. Nikola Kalinic ha effettuato 4 tiri seguito da Kessiè con 3. Sempre Kalinic ha creato 4 occasioni da gol mentre Filippo Romagna ha recuperato 6 palloni. Troppi i palloni persi da Bonaventura, ben 5, seguito da Barella con 4. Risultato giusto certificato anche dai numeri quasi tutti a favore dei rossoneri con Kessiè e Kalinic sempre protagonisti. Il Cagliari ha patito la serata storta dell'attacco.

LE DICHIARAZIONI

Il Milan espugna la Sardegna Arena grazie alla doppietta siglata da Kessiè che risponde al vantaggio iniziale siglato da Barella. Gennaro Gattuso, allenatore del Milan, ha commentato a Premium Sport la vittoria dei suoi, le parole sono state riportate dal portale tuttomercatoweb: "Donnarumma ha fatto un errore e ci è costato l'1-0, ma al di là di quello ci ha tenuti in partita e sono molto contento della prestazione. Noi dobbiamo pensare partita dopo partita e vedremo dove arriveremo. Stiamo lavorando tanto per merito dei ragazzi. Bisogna stare attenti nel finale e tenere l'asticella alzata su questo aspetto qua. Se prendevamo gol c'era poco da ridere. Secondo me Biglia ha giocato bene anche oggi, Bonaventura invece era molto stanco. Ci è mancato un po' anche Suso, che ha trovato pochissimo spazio. Ma devo dire che sono contento, perché stiamo crescendo e giocando anche un buon calcio, pur con tutti gli aspetti da migliorare. Kessié è nettamente più forte di me quando giocavo: nelle gambe ha 7-8 gol a stagione. La squadra è viva e abbiamo margini di miglioramento: cerchiamo il collettivo, non i singoli. Silva? Ci sarà spazio per tutti. Se andate a vedere a volte ho fatto giocare Kalinic e Cutrone insieme, e arriverà anche il suo momento. Ma le responsabilità sono mie, non di André. Lui è giovane e forte e tocca a me capire quando lanciarlo".Diego Lopez, allenatore del Cagliari, analizza la partita col Milan, le parole sono state riprese dal portale tuttocagliari: "La colpa delle squalifiche è soltanto colpa nostra. Dobbiamo maturare da questo punto di vista. Andiamo allo Scida a combattere. Il Milan? E' una squadra con giocatori forti, c'è da migliorare sotto certi aspetti. Non dimentichiamoci chi avevamo davanti. Non mi parlate della classifica, noi la guardiamo sempre e sappiamo che sia molto corta. Gara con la Juve? Abbiamo giocato con meno intensità il primo tempo, forse il vento ci ha messo in difficoltà qualche pallone con la traiettoria che cambiava. C'è da dire che alla fine si sarebbe potuto pareggiare il match. Nel primo tempo sull'1-0 abbiamo avuto l'occasione di raddoppiare. Bisogna migliorare sotto porta".

