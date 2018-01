Video/ Casertana Andria (1-2): highlights e gol della partita (Serie C 22^ giornata)

Video Casertana Andria (risultato finale 1-2): highlights e gol della partita valida nella 22^ giornata della Serie C. Splendida doppietta di Lattanzio per i federiciani.

22 gennaio 2018 Fabio Belli

Video Casertana Andria (LaPresse)

In una sfida fondamentale in chiave salvezza, l’Andria ottiene tre punti d’oro sul campo della Casertana e l’aggancia al quartultimo posto in classifica nel girone C del campionato di Serie C. Per i pugliesi inizio di gara particolarmente complicato, con la Casertana capace di far valere la supremazia territoriale e di sfiorare il gol con un palo colpito da Rainone dopo 8’. Un bell’inserimento di testa, che resta la miglior opportunità per i campani fino al 39’, con Padovan che va in gol con un preciso diagonale dopo un’azione portata avanti molto caparbiamente. Sembra la svolta della partita per i padroni di casa, e invece l’Andria riequilibra la situazione già al 41’, con Lattanzio, bravo a sfruttare un bel passaggio filtrante di Croce.

OCCHIO A LATTANZIO

E l’Andria a questo punto ci crede, aggredendo la Casertana già ad inizio ripresa e trovando la rete che ribalta la partita dopo 4’ nella ripresa. Lattanzio trova la doppietta personale, sfruttando di nuovo una percussione di Croce, sempre il più lesto a sfruttare gli errori degli avversari. E’ un brutto colpo per la Casertana che non riesce a ritrovare la brillantezza del primo tempo. Campani in difficoltà e forse troppo concentrati in sostituzioni che non cambiano il volto della squadra, ma spezzano anzi il gioco e il ritmo. Tutto va a favore dell’Andria, che si salva con Tiritiello bravissimo ad anticipare Padovan, e poi sfiora il tris nel finale ancora con Lattanzio e poi con Taurino. I tre punti però sono tutti dei pugliesi

