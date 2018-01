Video/ Cosenza Matera (2-1): highlights e gol della patita (Serie C 22^ giornata)

Video Cosenza Matera (risultato finale 2-1): highlights e gol della partita valida nella 22^ giornata della Serie C. Non basta la rete di Dugandzic per gli ospiti.

22 gennaio 2018 Fabio Belli

Video Cosenza Matera (LaPresse)

Continua la serie d’oro del Cosenza che ottiene la quinta vittoria consecutiva in campionato (la sesta di fila considerando anche la Coppa Italia) e si insedia sempre più in zona play off nel girone C di Serie C. La squadra di Braglia batte e supera in classifica il Matera di Auteri, troppo timido offensivamente e svegliatosi tardi, una volta sotto di due gol. I silani colpiscono subito un palo con Pascali ma non sfondano nel primo tempo, che scorre via senza grandi occasioni ad eccezione di un’ulteriore chance per Perez, che manda a lato da eccellente posizione. Il Matera difende ordinatamente ma non morde in avanti.

LA RIPRESA

Nel secondo tempo i calabresi provano ad aumentare i giri ma il Matera soffre meno rispetto ai primi 45’. E paradossalmente, è proprio questo il momento in cui i lucani cedono. Azione fotocopia sugli sviluppi di un calcio d’angolo rispetto a quella che a inizio partita aveva visto Pascali prendere il palo. Stavolta l’inserimento in area del giocatore cosentino è vincente e al 19’ i rossoblu sbloccano il risultato. Il Matera alza il baricentro a caccia di una reazione e incassa invece al 37’ il gol che sembra chiudere virtualmente la partita, con Corsi bravo a sfruttare un assist di Okereke. Il finale di gara è però tutt’altro che tranquillo. Il Matera accorcia le distanze con una bella giocata di Dugandzic, poi Calamai si fa espellere e il Cosenza deve difendere in dieci uomini nel recupero. Gli assalti del Matera non producono però occasioni da gol e il Cosenza può festeggiare tre punti importantissimi che confermano il cambio di marcia dei silani.

