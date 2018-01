Video/ Fondi Francavilla (2-2): highlights e gol della partita (Serie C 22^ giornata)

Video Fondi Francavilla (risultato finale 2-2):highlights e gol della partita nella 22^ giornata di Serie C. Pareggio combattuto in casa dei rossoblu rimasti in 10 con il rosso a Corvia.

22 gennaio 2018 Federico Giuliani

Video Fondi Francavilla (LaPresse)

Fondi-Francavilla termina con il risultato finale di 2-2. La gara è stata per certi versi spettacolare e ricca di spunti, anche se le due difese hanno comesso errori da bollino rosso. Pronti, via. La Virtus Francavilla sblocca il match dopo appena 9' grazie al gol di Sicurella. Tutto parte da un'azione personale imbastita dal numero 25 della Virtus, che completa una perfetta triangolazione con Saraniti e si presenta in area, a tu per tu con Elezaj. Niente da fare per il portiere dei locali. La gioia per il vantaggio dura pochissimo, perché al 9' arriva il pareggio di Lazzari dagli sviluppi di un calcio di rigore. Decisivo il fallo di Prestia sullo stesso Lazzari, che dagli undici metri non ha problemi a spiazzare Albertazzi. Il Fondi completa la rimonta poco prima dell'intervallo, quando al 36' De Martino insacca il 2-1: Adessi imbastisce un bel contropiede prima di servire il compagno, bravo a freddare il portiere avversario con un tiro potente dal limite.

LA RIPRESA

Nella ripresa la Virtus Francavilla trova subito il pareggio con la marcatura di Viola al minuto 46: Folorunsho salta un paio di avversari e apparecchia per il tentativo vincente del numero 10, letale all'altezza del primo palo. Nel finale da segnalare due occasioni per gli ospiti con Prestia e Lugo Martinez fermati da Elezaj. In mezzo c'è spazio per l'espulsione di Corvia per proteste.

