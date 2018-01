Video/ Juve Stabia Catanzaro (1-1): highlights e gol della partita (Serie C 22^ giornata)

Video Juve Stabia Catanzaro (risultato finale 1-1): highlights e gol della partita valida nella 22^ giornata della Serie C. Letizia trova il pari per i giallorossi al 87'.

Video Juve Stabia Catanzaro (LaPresse)

Finisce 1-1 il match tra Juve Stabia e Catanzaro, al termine di 90’ che hanno visto i calabresi riacciuffare il risultato in extremis dopo la doppia mazzata (autorete e poi anche espulsione) subita nel primo tempo, ma bravi a restare in gara fino alla fine e a colpire a sorpresa una Juve Stabia che non ha saputo chiudere le ostilità nella ripresa quando ne ha avuto l’occasione. Il pari maturato allo stadio “Romeo Menti” di Castellammare è un risultato giusto per quanto si è visto, anche se i campani avrebbero meritato qualcosa di più per quanto prodotto nell’arco dell’intera partita, compresa una traversa di Strefezza a fine primo tempo che avrebbe portato l’undici di Fabio Caserta sul 2-0. E invece il Catanzaro di Davide Dionigi ha avuto il merito non solo di non disunirsi dopo l’improvvida espulsione di Marin al 35’ al termine di una “fajolada” scoppiata in campo: senza cambiare nulla, il tecnico ospite ha riproposto lo stesso assetto nella ripresa e solo alla distanza, grazie alle sostituzioni e alle “vespe” che non sono riuscite a sferrare il colpo del KO, ha costruito l’azione decisiva che all’87’ ha portato Letizia a battere Branduani, prima che Viola sfiorasse il nuovo, clamoroso ribaltone per i campani nel recupero.

LE DICHIARAZIONI

Mastica amaro Fabio Caserta, tecnico della Juve Stabia, dopo la gara che ha visto la sua squadra subire nel finale il pareggio-beffa di un Catanzaro in inferiorità numerica: intervenuto ai microfoni nel post-gara, l’allenatore dei campani ha detto che “è difficile commentare una partita del genere ma, al di là del risultato, dobbiamo guardare anche alla prestazione fatta e non posso rimproverare nulla ai ragazzi”. Inoltre, Caserta ha ammesso non sono state sfruttate al meglio le palle-gol avute, attribuendo il mezzo passo falso dei suoi alle “incognite dopo una lunga sosta: dovevamo essere più cattivi così da chiudere la gara prima e non mantenerla in bilico fino all’ultimo”. Ovviamente contento del risultato è Davide Dionigi, tecnico del Catanzaro: in mixed zone, l’allenatore giallorosso ha ammesso, con molta onestà, che la sua compagine è stata fortunata oltre che brava: “Siamo stati in gamba a mantenere comunque con efficacia il nostro assetto iniziale nonostante l’espulsione”. Inoltre, Dionigi ha spiegato ai giornalisti in sala stampa che il merito principale del Catanzaro è stato quello di essere rimasto sempre in partita, specie su un campo dove “non è facile venire a fare punti e per questo sono soddisfatto del risultato maturato”.

© Riproduzione Riservata.