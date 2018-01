Video/ Lecce Catania (1-1): highlights e gol della partita (Serie C 22^ giornata)

Video Lecce Catania (risultato finale 1-1): highlights e gol della partita nella 22^ giornata della Serie C. Di Piazza trova il pari per i padroni di casa al 67'.

Video Lecce Catania (LaPresse)

Al Via del Mare Lecce e Catania pareggiano per 1-1 dividendosi la posta in palio. Ospiti in vantaggio nel primo tempo grazie al rigore messo a segno da Lodi. Replica Di Piazza nella ripresa. Con questo pareggio il Lecce sale a quota 46 mantenendo la vetta. Nel prossimo turno sarà ospite del Rende. Il Catania va a quota 42, resta secondo e nel prossimo turno ospiterà la Virtus Francavilla.

SINTESI PRIMO TEMPO

Liverani conferma il 4-3-1-2. Tra i pali Perucchini, in difesa Di Matteo, Cosenza, Riccardi e Lepore. In mediana Armellino, Mancosu e Arrigoni. Sulla trequarti Pedro Costa Ferreira in supporto di Torromino e Caturano. Gli etnei rispondono con il 3-5-2. In porta Pisseri, zona difensiva composta da Aya, Tedeschi e Bogdan. Sulla fascia destra Caccavallo, in mezzo Caccetta, Lodi e Mazzarani, a sinistra Marchese. In avanti Curiale e Di Grazia. Inizio di gara molto aggressivo da parte dei padroni di casa, etnei attendisti ed impegnati nella copertura degli spazi. Al secondo minuto si mette in mostra Tedeschi. Grande intervento del centrale etneo che anticipa Costa Ferreira, pronto a deviare in rete da pochi passi. Ritmi molto alti, il Lecce pressa i portatori di palla avversari sin dall'area di rigore. Catania che cerca varchi con pazienza. Tentativo velleitario di Riccardi dalla lunghissima distanza, palla a lato di molto. Al decimo minuto il Lecce si fa rivedere in zona offensiva. Traversone pericoloso di Torromino sul secondo palo, nessun compagno è però pronto a deviare. Dopo un inizio timido il Catania alza il baricentro. Caccavallo ci prova da fuori area, palla deviata in angolo. Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina Perucchini esce e fa suo il pallone. L'ex Salernitana poco dopo impegna ancora la difesa salentina guadagnando un altro corner, anche in questo caso pericolo sventato dal portiere del Lecce. Al 16esimo arriva il primo giallo della gara. Se lo prende il difensore del Catania, Aya. Un minuto dopo gli ospiti trovano un penalty. In contropiede gli etnei vanno al tiro con Di Grazia, Perucchini non trattiene, Mazzarani si avventa sul pallone ma viene steccato da Di Matteo: rigore netto. Dagli 11 metri Lodi non sbaglia e firma il vantaggio catanese. Prova a reagire il Lecce, ma il Catania è concentrato e non concede nulla. I giallorossi riescono soltanto a guadagnare qualche corner, non riuscendo comunque a concludere. Alla mezzora è il Catania a sfiorare il gol. L'ex difensore del Vicenza, Bogdan, svetta in area ma non riesce a trovare lo specchio. Azione che sfuma. Risponde il Lecce con Caturano. Gran destro al volo del centravanti locale, deviazione di Aya e calcio d'angolo. Sugli sviluppi, Cosenza rincara la dose dai pressi del secondo palo. Colpo di testa del centrale pugliese, allontana la difesa del Catania con affanno. Negli ultimi minuti del primo tempo i padroni di casa allentano la pressione provando a impostare manovre razionali. Gli uomini di Lucarelli rimangono compatti non concedendo spazi. Al 40esimo Torromino trova Caturano con un cross lento che viene girato in porta di testa. Nessun problema per Pisseri.

SINTESI SECONDO TEMPO

Nessun cambio effettuato durante l'intervallo. Tornano in campo gli stessi ventidue del primo tempo. Subito un giallo in area rosso-azzurra. Contatto in area tra Caturano e Marchese. L'arbitro lascia giocare tra le proteste dei pugliesi. Sul ribaltamento di fronte uscita alta di Perucchini ad anticipare Curiale. Lecce compassato in questo avvio di ripresa; Catania molto ben messo in campo. Liverani a bordo campo cerca di spingere i suoi in avanti ma la circolazione di palla rimane troppo lenta e ragionata. L'ex tecnico di Genoa e Ternana prova a scuotere i suoi con un paio di sostituzioni: entrano Di Piazza e Tsonev al posto di Torromino e Costa Ferreira. Calcio d'angolo per il Lecce. Respinge con i pugni Pisseri, resta in attacco la squadra salentina. Giallo per perdita di tempo all'indirizzo di Pisseri. I giallorossi crescono progressivamente, il Catania non può far altro che rinchiudersi in difesa. Ci prova Caturano. Non arriva sul pallone l'attaccane pugliese, è calcio d'angolo per il Lecce. Sugli sviluppi Cosenza stacca di testa ma Pisseri blocca senza problemi. Ammoniti Curiale e Cosenza per reciproche scorrettezze. Un minuto dopo lo stesso Curiale sfiora lo 0-2. Grande azione dell'ex Trapani che salta di netto Riccardi, calcia con il destro e sfiora il palo alla sinistra di Perucchini. Al 67esimo il Lecce trova il pareggio con Di Piazza. Azione solitaria dell'ex Vicenza appena entrato dalla panchina: uno contro uno con Bogdan che non riesce a contenerlo, diagonale imprendibile per Pisseri. Ammonito lo stesso Di Piazza per essersi tolto la maglia. Cambio nel Catania: dentro Rizzo, fuori Mazzarani. Poco dopo entra pure Russotto al posto di Caccavallo. L'ex Treviso si fa subito vedere. Tentativo dal vertice sinistro dell'area, palla larga. Ci prova anche Tsonev, tentativo fuori misura dal limite. Al 76esimo Di Piazza sfiora il raddoppio. Ci prova col sinistro, palla a lato non di molto. Cambio nel Lecce: dentro Dubickas, fuori Caturano. Catania che non riesce più a ripartire, Lecce in assedio. Doppia sostituzione tra le fila ospiti: escono Di Grazia e Curiale, entrano Semenzato e Ripa. All'86esimo Di Piazza gira di testa un cross dalla sinistra ma spedisce la palla a lato. Il Lecce è esausto, negli ultimi minuti i siciliano vanno a caccia del colpaccio. Lodi scodella qualche cross dalla bandierina ma i suoi compagni non riescono a girare in porta. Finisce in parità il big match del Via del Mare.

© Riproduzione Riservata.