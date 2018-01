Video/ Pisa Monza (1-0): highlights e gol della partita (Serie C 22^ giornata)

Video Pisa Monza (risultato finale 1-0): highlights e gol della partita della 22^ giornata di Serie C: decide la sfida la rete di Di Quinzio al 18^ del primo tempo.

Video Pisa Monza (LaPresse)

Il Pisa vince 1-0 contro il Monza all’Arena Garibaldi-Romeo Anconetani. Decide il gol nel primo tempo di Di Quinzio. Vittoria sofferta per i toscani. Nel finale la squadra di Pazienza si abbassa troppo, subendo il forcing del Monza che non riesce però a riacciuffare il pareggio. Con questo successo il Pisa resta quarto, salendo a 39, il Monza rimane quinto, a 30. Nel prossimo turno i nerazzurri faranno visita la Viterbese, seconda a quota 40, mentre i biancorossi ospiteranno la Lucchese.

SINTESI PRIMO TEMPO

Michele Pazienza schiera i nerazzurri con il 4-4-2. Tra i pali Voltolini, in difesa Birindelli, Ingrosso, Carillo e Filippini. Sulla fascia destra Mannini, in mediana Gucher e Izzillo, a sinistra Di Quinzio. In attacco Eusepi e Masucci. Modulo speculare per il Monza. In porta Liverani, in difesa Carissoni, Caverzasi, Riva e Tentardini. A centrocampo da destra verso sinistra Giudici, Guidetti, Perini e D'Errico. In attacco Cori e Cogliati. Monza subito pericoloso. Destro dal limite di Guidetti che sfiora il palo. Poco dopo la difesa del Pisa libera l'area e prova a ripartire col cambio di gioco di Di Quinzio per Negro, il cui cross viene intercettato dalla retroguardia biancorossa. Secondo tiro verso la porta da parte del Monza. Ancora Guidetti, stavolta su calcio di punizione, impegna Voltolini che deve alzare sopra la traversa. Al 19esimo il Pisa passa in vantaggio. Sugli sviluppi di un corner Di Quinzio trova il pertugio giusto per battere Liverani: 1-0. Prova a reagire il Monza. Punizione di Guidetti, ma è una telefonata per Voltolini che blocca senza difficoltà. Non ha fretta il Pisa, che fa girare il pallone con i due centrali. Torna a farsi vedere il Monza alla mezzora, Voltolini sceglie bene il tempo dell'uscita bassa e fa sua la sfera. Cartellino giallo nel frattempo per Mannini. Il capitano nerazzurro non era tra i diffidati. Nell'ultima parte del primo tempo non succede granchè. Il Pisa riesce ad addormentare il match mentre i brianzoli commettono troppi errori in fase di possesso. Partita che resta comunque aperta a ogni scenario.

SINTESI SECONDO TEMPO

Non ci sono sostituzioni durante l'intervallo. Dentro gli stessi ventidue del primo tempo. Azione insistita di Mannini, fermato per un fallo in attacco. Ritmi abbastanza blandi a inizio ripresa. Il Pisa gestisce il vantaggio senza accelerare. Doppio cambio per i nerazzurri: entrano Eusepi e Maza, escono Negro e Mannini. Primo cambio pure per il Monza. Trainotti prende il posto di Cori. Cartellino giallo per Guidetti. Primo ammonito tra le fila biancorosse. Doppio cambio per Zaffaroni: Ponsat per Cogliati e Palesi per Perini. Terzo cambio per Pazienza. Fuori Birindelli, dentro Lisuzzo. Il Monza prova a costruire qualche azione degna di nota ma i toscani non abbassano la guardia. Crampi per Masucci, costretto a chiedere al cambio. Al suo posto De Vitis. Cartellino giallo pure per Gucher. All'86esimo i biancorossi sfiorano il pareggio con il colpo di testa di Ponsat su cross di Carissoni, fuori di un soffio.

© Riproduzione Riservata.