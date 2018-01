Video/ Pistoiese Arezzo (1-0): highlights e gol della partita (Serie C 22^ giornata)

Video Pistoiese Arezzo (risultato finale 1-0): highlights e gol della partita valida nella 22^ giotnata della Serie C. Regoli porta alla vittoria gli arancioni dpo il KO con Monza.

Video Pistoiese Arezzo (LaPresse)

La Pistoiese fa suo il derby toscano con l'Arezzo e si gode punti pesanti per la classifica. Gli aretini cominciano meglio la gara, impegnano Di Nardo al nono con un tiro di Zaccagno. Gli arancioni giocano sulla difensiva, gli amaranto costruiscono e macinano sul fronte offensivo. Foglia prova a sorprendere l'estremo difensore di casa su piazzato, ma ancora una volta è attento e non si lascia sorprendere. La Pistoiese subisce, ma quando riparte da la sensazione di poter fare male. E la conferma arriva al venticinquesimo, quando Regoli insacca alla prima vera conclusione dei suoi. Colpo di testa e nulla da fare per Perisan. Dopo lo svantaggio l'Arezzo si disunisce e la Pistoiese ha l'opportunità di raddoppiare. I cambi di Indiani ridisegnano la sua squadra, che nel finale spinge e chiude i padroni di casa nella propria metà campo. Il risultato, tuttavia, non cambia. Di seguito il tabellino ufficiale della gara.

IL TABELLINO

Pistoiese-Arezzo 1-0

PISTOIESE (3-5-2): Zaccagno; Quaranta, Zullo, Priola; Regoli, Minardi (87' Picchi), Hamlili, Luperini (74' Papini), Mulas; Surraco (46' Vrioni, 87' De Cenco), Ferrari (46' Zappa). A disp: Biagini, Tartaglione, Eleuteri, Boggian, Sanna, Dosio, Nossa, Picchi, De Cenco. All.: Indiani

AREZZO (3-5-2): Perisan; Sabatino, Virga, Muscat; Benucci, Foglia, Lulli, De Feudis, Luciani; Di Nardo (53' Regolanti), Moscardelli. A disp: Ferrari, Talarico, D'Ursi, Franchetti, Belvisi, Campagna, Semprini. All.: Pavanel

ARBITRO: Gualtieri di Asti

RETI: 27' Regoli

NOTE: Spettatori: 1385 (abbonati compresi) di cui 303 da Arezzo. Incasso circa 12.000 euro. Ammoniti: Priola (P); Foglia, Muscat (A). Recupero: 0' e 5'. Angoli 4-6.

© Riproduzione Riservata.