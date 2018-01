Video/ Prato Cuneo (2-0): highlights e gol della partita (Serie C 22^ giornata)

Video Prato Cuneo (risultato finale 2-0): highlights e gol della partita nella 22^ giornata della Serie C. Seminara e Piscitella regalano la vittoria ai lanieri.

Video Prato Cuneo (LaPresse)

Il Prato si aggiudica la sfida salvezza contro il Cuneo e accorcia le distanze dalle concorrenti. Abbiamo assistito ad una gara giocata a senso unico, con la voglia dei pratesi che ha fatto la differenza. I padroni di casa sferrano il colpo del vantaggio attorno al ventiduesimo del primo tempo. Piscitella inventa dalla corsia laterale destra, Seminara è lesto ad insaccare con una bella girata di testa, su cui Boni non può proprio nulla. L'uno a zero mette il turbo ai locali, che macinano gioco ma non trovano la via del raddoppio. La timida reazione del Cuneo arriva al trentanovesimo, ma Sarr non corre pericoli. Nella ripresa il Prato torna ad attaccare e dopo mezzora chiude la pratica con Piscitella, la cui giocata ravvicinata trafigge un impreciso Moschin. Di seguito ecco il tabellino ufficiale dell'incontro.

IL TABELLINO

Prato (3-4-2-1): Sarr; Ghidotti, Marzorati, Martinelli; Piscitella (36'st Demoleon) Colli, Fantacci, Seminara (36'st Badan) Ceccarelli, Liurni (23' st Akammadu) Orlando (45 st Rozzi) A disposizione: Alastra, Cecchi, Giannini, Calzolai, De Simone, Gargiulo, Allenatore: Catalano.

Cuneo (3-4-1-2): Moschin; Conrotto, Andrea Cristini (36' st Secondo) Boni (27'st Bruschi) Baschirotto, Marco Cristini (12' st Zamparo) Gerbaudo (27' St Pellini) Testoni (12' pt Sarzi Puttini) Rosso; Galuppini, Dell´Agnello. A disposizione: Stacampiano, D´Agostino, Maresca, Allenatore: Viali.

Arbitro: Andreini di Forlì. Assistenti: Montanari e Vitaloni di Ancona.

Marcatori: 21' pt Seminara, 25'st Piscitella

Note: cielo sereno; spettatori 250

Ammoniti: 9' pt Gerbaudo, 22' pt Gargiulo dalla panchina, 32' st Cristini,

Angoli: 3-6 Recupero: pt 1', st 4'

