Video/ Sampdoria Fiorentina (3-1): highlights e gol della partita (Serie A 21^ giornata)

Video Sampdoria Fiorentina (risultato finale 3-1): highlights e gol della partita che si è giocata al Ferraris. Tripletta di Quagliarella e i blucerchiati affondano i viola a Marassi

22 gennaio 2018 Umberto Tessier

Video Sampdoria Fiorentina, Serie A 21^ giornata (Foto LaPresse)

La Sampdoria piega la Fiorentina grazie alla splendida tripletta siglata da Fabio Quagliarella. Per i viola lo squillo di Sanchez serve solo a rendere meno amara una sconfitta giusta. Andiamo a scoprire le statistiche del match per capire l'andamento della partita. Possesso palla di marca blucerchiata, 58% contro il 42% dei viola. Viviano ha compiuto una parata decisiva contro le tre del migliore in campo della Fiorentina, Sportiello. Grande lavoro del centrocampo doriano con 32 palloni recuperati contro i 19 dei viola. Passiamo ora alle statistiche dei singoli. Fabio Quagliarella ha tirato in porta 5 volte beneficiando dei due assist forniti da Ramirez. Linetty ha recuperato 8 palloni mentre Marco Benassi ne ha persi sei. Risultato finale giusto visto il dominio Sampdoria certificato anche dai numeri. (agg. Umberto Tessier)

LE DICHIARAZIONI

La Sampdoria ha asfaltato la Fiorentina grazie ad una bellissima tripletta siglata da Fabio Quagliarella. Queste le parole rilasciate dall'attaccante a Sky Sport e riprese dal portale tuttomercatoweb: "Non c'è un segreto per il mio rendimento, c'è solo l'amore per questo sport. Cerco di migliorarmi e di recuperare bene dopo la fatica visto che gli anni passano... Sono in un ambiente che mi piace molto, allenatore bravissimo, la squadra mi diverte e i tifosi sono eccezionali: c'è un mix che fa rendere al meglio. Ho un piccolo fastidio al flessore, faremo i controlli e speriamo bene in vista della Roma. Obiettivo Europa League? Ormai siamo lì, è giusto provarci. E' bello giocare per obiettivi importanti: deve essere un peso piacevole. Meglio così che lottare per non retrocedere. Dobbiamo trascinare questi tifosi come loro trascinano noi". Tanta amarezza invece nelle parole di Stefano Pioli intervenuto a Radio Rai: "Oggi siamo stati squadra solo a sprazzi, non siamo stati continui. La Sampdoria ci ha creato difficoltà e noi non abbiamo espresso tutti i nostri valori. Abbiamo avuto chance importanti, fino all'1-0 la squadra ha giocato da squadra, poi il 2-0 ha complicato un po' la situazione".

