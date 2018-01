Video/ Sassuolo Torino (1-1): highlights e gol della partita (Serie A 21^ giornata)

Video Sassuolo Torino (risultato finale 1-1): gli highlights e i gol della partita che si è giocata al Mapei Stadium. Parità ed equilibrio in campo, segnano Obi e Domenico Berardi

22 gennaio 2018 Umberto Tessier

Video Sassuolo Torino, Serie A 21^ giornata (Foto LaPresse)

Sassuolo e Torino si dividono la posta in palio grazie alle reti siglate da Obi e Berardi. Andiamo a scoprire le statistiche del match per capire l'andamento della partita. Possesso palla a favore del Torino con un 55% contro il 45% del Sassuolo. Tre le parate di Consigli contro le cinque sfoggiate da Sirigu tra cui una decisiva. I padroni di casa hanno centrato la porta sette volte contro le cinque volte del Torino. Entrambi le squadre hanno lavorato bene a centrocampo recuperando rispettivamente 28 e 31 palloni. Passiamo ora alle statistiche personali. Berardi e Falcinelli hanno tirato in porta due volte creando anche tre e due occasioni da gol. Burdisso ha recuperato ben nove palloni mentre Niang ne ha persi sette. Pareggio sostanzialmente giusto tra due compagini che portano a casa un punto prezioso.

LE DICHIARAZIONI

Sassuolo e Torino si dividono la posta in palio grazie alle reti siglate da Obi e Domenico Berardi. Walter Mazzarri ha parlato ai microfoni di Radio Rai dopo il pareggio del Torino con il Sassuolo, queste le dichiarazioni raccolte dal portale tuttomercatoweb: "Anche contro il Bologna non ci siamo esaltati, sappiamo che c'è da lavorare tanto. Complimenti al Sassuolo, anche per la sportività, oltre che per la grande gara. Abbiamo avuto le nostre occasioni, non mi sono piaciute tante cose ma poi lo dirò ai ragazzi a mente serena. Siamo partiti benino, ma abbiamo fatto poco. C'è da crescere, un punto a Sassuolo va accettato. Credo che il risultato sia giusto". Beppe Iachini è intervenuto ai microfoni di Rai Sport: "stiamo crescendo sul piano del gioco, creiamo tante occasione che poi però non riusciamo a trasformare in gol, peccato perché poi su una palla inattiva abbiamo preso gol in maniera sfortunata ma la squadra ha giocato, ha creato i presupposti per vincerla, peccato, i ragazzi stanno crescendo e dobbiamo continuare su questa strada, poi i gol arriveranno. Sul piano del risultato non siamo soddisfatti ma stiamo recuperando dei ragazzi, ho già detto che Berardi stava crescendo, ci stavamo lavorando e solo continuando a lavorare miglioreremo. Il ragazzo sta ritrovando fiducia e poi deve provare a fare quello che sa fare".

