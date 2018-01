Video/ Udinese Spal (1-1): highlights e gol della partita (Serie A 21^ giornata)

Video Udinese Spal (risultato finale 1-1): gli highlights e i gol della partita che si è giocata alla Dacia Arena, dove gli estensi hanno ottenuto un buon punto grazie al gol di Floccari

22 gennaio 2018 Marco Guido

Video Udinese Spal, Serie A 21^ giornata (Foto LaPresse)

L'Udinese non riesce ad andare oltre ad un pareggio per 1 a 1 contro la Spal che, dopo esser passata in svantaggio in avvio per il gol segnato da Samir, in collaborazione col colpevole Gomis, ha trovato le energie, dopo il pareggio firmato da Floccari in avvio di ripresa che ha poi giocato nettamente meglio visto che la squadra di Semplici ha sfiorato più volte il raddoppio impedendo ai friuliani di avvicinarsi alla porta emiliana. Dopo un avvio piuttosto controllato la prima conclusione del match arriva al 6' quando il neo-acquisto Kurtic, dopo essersi liberato di Barak, ha tentato un tiro dal limite dell'area che troppo debole è stato bloccato senza troppi problemi a terra da Bizzarri. All'11' un pò a sorpresa arriva il vantaggio dei friuliani che nasce da un corner calciato da De Paul che è riuscito a pescare all'altezza del primo palo Samir che, dopo aver anticipato Kurtic, ha tentato un colpo di testa in torsione che Gomis si è fatto sfuggire facendo entrare in rete un pallone che sembrava tutt'altro che imprendibile. Gli emiliani hanno tentato di attaccare faticando però parecchio nella metà campo avversaria e non riuscendo di fatto a creare pericoli concreti, mentre la squadra di Oddo ha cercato di difendersi al meglio provando poi a colpire in contropiede anche se finora i bianconeri non sono mai riusciti ad innescare in velocità il terminale avanzato di quest'oggi Lasagna. E così non succede più nulla fino al 33' quando Balic ha tentato un tiro rasoterra che è terminato di non molto fuori dallo specchio. Al 36' ottimo passaggio in profondità di De Paul che ha premiato lo scatto in profondità di Lasagna il cui tiro effettuato all'interno dell'area di rigore, è stato deviato da Vicari in corner con un bell'intervento in scivolata. Dopo tre minuti di recupero si è così concluso un primo tempo tutt'altro che spettacolare, chiuso in vantaggio della squadra di Oddo che è apparsa però meno brillante rispetto alle ultime uscite.

IL SECONDO TEMPO

Il secondo tempo è iniziato senza sostituzioni, i due allenatori hanno pertanto deciso di dar fiducia ai ventidue protagonisti che hanno dato vita ai primi quarantacinque minuti di gioco. Al 49' arriva a sorpresa il pareggio che nasce da una punizione calciata dalla trequarti di Viviani che Nuytinck ha alzato di testa, sul pallone si è avventato capitan Antenucci il cui tiro cross rasoterra si è trasformato in un assist perfetto per Floccari che anticipato tutti anche Bizzarri ed ha insaccatto al volo da due passi. L'Udinese non riesce a reagire e ad imbastire una manovra efficcace ed anzi sono gli ospiti, galvanizzati dal pareggio, a cercare di portarsi in avanti alla ricerca del vantaggio. Al 68' arriva il primo cambio dell'incontro quando Oddo ha inserito Hallfredsson al posto del deludente Jankto. Al 71' la Spal sfiora il gol quando, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Vicari ha colpito di testa costringendo Bizzarri ad una complicata deviazione oltre la traversa. Al 73' seconda sostituzione con la quale il tecnico di casa ha cercato di sbilanciare in avanti la propria squadra visto che Maxi Lopez ha rilevato l'evanescente Balic. Al 74' sono ancora gli emiliani a sfiorare il gol sull'ennesimo corner calciato alla perfezione da Viviani che ha permesso a Grassi di tentare un tiro al volo che l'estremo difensore di casa ha respinto in qualche modo, il pallone è arrivato nei pressi di Antenucci che ha tentato per ben due volte il tap-in vincente che in entrambi i casi Danilo è riuscito a respingere quasi sulla linea di porta. Al 78' arriva anche il momento del primo cambio deciso da mister Semplici che mandato in campo il dinamico Schiattarella al posto dello stanco Viviani. Gli ospiti ora ci credono e provano ancora ad attaccare sulla destra con l'ineusaribile Lazzari che ha messo al centro l'ennesimo cross rasoterra che ha premiato l'inserimento di Grassi, il cui tiro tentato all'altezza del calcio di rigore è però finito in curva. Prima del triplice fischio finale c'è solamente il tempo per un altro cambio per gli ospiti che hanno mandato in campo il neo-acquisto Dramè al posto di Mattiello. Dopo tre minuti di recupero si è così conclusa questa partita che ha deluso il pubblico di casa che ha visto disputare una partita un po al di sotto dello standard evidenziato prima della sosta. Gli ospiti invece tornano a Ferrara con un punto importante dopo aver disputato una positiva ripresa che da sicuramente morale in vista di questo girone di ritorno.

