Australian Open 2018/ Diretta Federer Berdych, Halep Pliskova streaming video e tv, orario (tennis)

Diretta Australian Open 2018: info streaming video e tv, spettacolo al Melbourne Park dove Roger Federer incrocia Berdych e giocano anche Halep e Pliskova (che si incrociano) e la Kerber

23 gennaio 2018

E’ tempo di quarti di finale agli Australian Open 2018: si completa un quadro iniziato ieri e che, a partire dalle ore 1:00 della notte italiana - quella tra martedì 23 e mercoledì 24 gennaio - ci consegnerà il tabellone definitivo per le semifinali maschili e femminili. Dovremo aspettare un po’ per vedere all’opera i singolaristi: i primi match di giornata saranno dedicati al doppio. Poi, sarà tempo del grande show: il clou è rappresentato dalla caccia alla semifinale dei campione in carica Roger Federer, che finora in questo torneo si è fatto una passeggiata di salute dimostrando che anche a 36 anni sa dominare. La sfida a Tomas Berdych non è scontata: il ceco lo ha battuto solo 6 volte in 25 precedenti, ma si è preso due enormi soddisfazioni facendolo fuori a Wimbledon 2010 e Us Open 2012. Gli amanti di statistiche, ricorrenze e cabala saranno interessanti nel sapere che in quelle due occasioni si trattava di quarti di finale, e che le sconfitte di Federer fecero scalpore (a Londra difendeva il titolo); chiaramente lo svizzero è nettamente favorito, ma come sempre bisogna onorare al massimo le possibilità di un Berdych che, salvo i due campionissimi, negli ultimi 10 anni e oltre è stato forse il giocatore più regolare sul circuito, magnifico rappresentante di costanza e qualità cui purtroppo è sempre mancato il centesimo che gli avrebbe permesso di fare l’euro, tradotto la vittoria di uno Slam o anche di più.

GLI OUTSIDER

Attendevamo una semifinale tra Djokovic e Thiem o al massimo con Wawrinka al posto dell’austriaco: ci ritroviamo con il numero 97 Atp Tennys Sandgren e il ventunenne Hyeon Chung. Titoli pro complessivi: zero, anche se il sudcoreano ha vinto le Atp Next Gen che restano qualcosa di particolare - almeno finchè si giocherà con il Fast4 Tennis. Partecipazioni ai quarti di uno Slam: due totali, cioè quella di oggi che per entrambe è una prima volta. Va però fatto un distinguo d’obbligo: Sandgren (il cui nome di battesimo non si deve all’amore dei genitori per lo sport praticato dal figlio, quanto ad un omaggio al nonno) prima di allora non era mai stato oltre un primo turno Slam e soprattutto era semi-sconosciuto a livelli superficiali, mentre Chung è un finalista juniores in un Wimbledon (aveva perso contro il nostro Gianluigi Quinzi) e oltre ad aver trionfato a Milano aveva già lasciato qualche traccia di sè in termini di solidità mentale e tranquillità nel modo in cui affrontava i big. Oggi che ha battuto Alex Zverev - lo aveva già fatto - dopo il fratello Mischa e ha concesso zero set a Djokovic, possiamo ben dire che la sua ora possa essere scoccata; un sudcoreano ai quarti di un Major non si era mai visto, tra pochi giorni potremmo vedere lo Yin e Yang rossoblu sventolare in cima al Melbourne Park. Favorito Chung, ma a questo punto sono accadute troppe cose incredibili per fare un pronostico che possa davvero reggere la prova del campo.

LO SPETTACOLO WTA

Per una volta, e non è successo troppo negli ultimi anni, i quarti del torneo femminile sono uno spettacolo. Intanto le quattro giocatrici nella parte alta del tabellone sono teste di serie; la sfida tra Simona Halep e Karolina Pliskova è quella che in proiezione era fissata dal seeding, quella tra Angelique Kerber e Madison Keys in passato ha regalato grandi scambi e belle emozioni. A proposito della tedesca, partiva a fari spenti dopo un 2017 terribile ma nella nuova stagione non ha ancora perso, sta giocando benissimo e adesso potrebbe davvero bissare il titolo ottenuto qui nel 2016. Ha battuto la Keys sei volte in sette incroci, e questo può contare qualcosa; così come il fatto che Simona Halep abbia 5 vittorie in sei precedenti contro la Pliskova. Per entrambe la componente mentale rischia di essere un limite ma potrebbe invece rappresentare il carburante extra: sia la rumena che la ceca sono riuscite a togliersi lo sfizio di centrare la prima posizione mondiale, ma nessuna delle due ha ancora vinto uno Slam e ovviamente questa potrebbe essere la loro grande occasione. Come detto però ci sarà grandissimo equilibrio in campo, almeno sulla carta: chissà quale sarà la semifinale che ne verrà fuori.

