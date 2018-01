Bekescsabai Casalmaggiore/ Streaming video e diretta tv, orario e risultato live (Cev Cup volley femminile)

Diretta Bekescsabai Casalmaggiore: info streaming video e tv. Nuovo banco di prova per le ragazze di Lucchi, di ritorno dall'ennesimo KO rimediato in campioanto Serie A1.

23 gennaio 2018 Michela Colombo

La formazione di Casalmaggiore (LaPresse)

Bekescsabai-Casalmaggiore, diretta dagli arbitri Nuno Maia e Kirill Nesterenko, è la partita di volley femminile in programma oggi martedi 23 gennaio 2018 al Bekescsabai Varosi Sportcsarnok di Bekescsaba, in Ungheria. Il fischio d’inizio del match valido come sfida di andata degli ottavi di finale della Cev cup 2018 è atteso per le ore 18.00 locali. Nuovo appuntamento sul continente per la Pomì, che pur vivendo una stagione terribile nel campionato italiano, spera nell’Europa per regalare ai propri tifosi qualche emozione. Dopo tutto la tradizione della della squadra rosanero in Europa è ben nota e il trofeo della Champions League 2016 è ancora grande motivo di organo tra le cremonesi che ora lottano per la seconda competizione per club e lo stanno facendo anche molto bene.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATHC

Segnaliamo che la partita di Cev Cup tra Bekescsabai e Casalmaggiore non sarà visibile in diretta tv e di conseguenza non sono state fornite indicazioni utili su una eventuale diretta streaming video del match che avrà luogo in terra ungherese alle ore 18.00. Si consiglia pertanto a tutti gli appassionati di collegarsi ai profili social della formazione rosanero per rimanere aggiornati su quanto sta accadendo a Bekescaba.

QUI BEKESCSABAI

La formazione magiara, oggi padrona di casa, è arrivata a giocarsi con le cremonesi un posto ai prossimi quarti di finale della Cev Cup dopo aver messo a bilancio prestazioni eccellenti. Ai sedicesimi di finale infatti le ungheresi sono riuscite a battere all’andata come al ritorno il Maccabi Haifa e oggi chiaramente vorranno dare del filo da torcere alle rosanero, che pure vantano un cast tecnicamente superiore. Nel campionato nazionale comunque il Bekescsabai negli ultimi anni si è certamente fatto un nome avendo vinto gli ultimi 4 scudetti di fila. Nella stagione in corso del campionato magiaro ricordiamo che per il momento le padrone di casa registrano la prima piazza in classifica e uno stato di forma davvero invidiabile.

QUI CASALMAGGIORE

Non così belli invece i numeri messi a bilancio da Casalmaggiore in stagione, perlomeno nel campionato nazionale. Qui le cremonesi di Mister Lucchi sono appena la nona forza della Serie A1 con solo 14 punti ottenuti nelle ultime 16 partite, meno di uno a match. Da non dimenticare poi che la rosanero approdano alla trasferta in terra ungherese accendo alle spalle ben tre KO di fila, dato che l’ultima vittoria (trovata su Scandicci) risale al lontano 6 gennaio. Nonostante tale immagine di Casa Pomì, la squadra di Lucchi rimane la favorita in questa trasferta ungherese e non solo per la valore di rosa ma anche per il passato e il nome che la squadra vanta nelle coppe Europee, e che la formazione rosanero continua a mantenere vivo anche in questa stagione così complicata.

