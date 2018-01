Bristol Manchester City/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Bristol Manchester City streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live della semifinale di ritorno della Carabao Cup, la Coppa di Lega inglese

23 gennaio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Bristol Manchester City (LaPresse)

Bristol City-Manchester City, diretta dall’arbitro Graham Scott, si gioca questa sera martedì 23 gennaio alle ore 20.45: la partita è valida come semifinale di ritorno della Carabao Cup, come quest’anno è nota per ragioni di sponsorizzazione la Coppa di Lega inglese, terza competizione per importanza in Inghilterra, naturalmente dopo il campionato e la Fa Cup. Una partita decisamente interessante, anche perché all’andata all’Etihad Stadium il Manchester City vinse solamente per 2-1 e in rimonta contro il Bristol, squadra che milita nella Serie B inglese. Insomma, se questa sera allo stadio Ashton Gate i padroni di casa del Bristol vincessero per 1-0, ribalterebbero la situazione e otterrebbero una clamorosa qualificazione alla finale che si disputerà a Wembley domenica 25 febbraio contro la vincente della seconda semifinale, il grande derby londinese tra Arsenal e Chelsea.

A dire il vero, va ricordata una particolarità del regolamento: in caso di vittoria del Bristol con un gol di scarto (qualsiasi punteggio) si andrebbe ai supplementari e solo al termine dei 120 minuti di gioco verranno considerati i gol in trasferta, che darebbero la qualificazione al Bristol in caso di 1-0, al Manchester City in caso di punteggio dal 3-2 in su mentre con il 2-1 si andrebbe ai rigori. Naturalmente invece il City si qualificherebbe subito vincendo oppure pareggiando, mentre il Bristol vincendo nei tempi regolamentari con due gol di scarto.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Bristol City-Manchester City sarà visibile in diretta tv per tutti gli appassionati di calcio inglese sul canale Fox Sports HD, disponibile al numero 204 della piattaforma satellitare Sky. Di conseguenza, tutti gli abbonati Sky potranno seguire la partita della Coppa di Lega inglese anche tramite la diretta streaming video che sarà garantita dall’applicazione Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI BRISTOL MANCHESTER CITY

Parlando delle probabili formazioni di Bristol Manchester City, bisogna naturalmente considerare che per i padroni di casa sarà una partita indimenticabile, da affrontare nel migliore dei modi, mentre il City potrebbe affidarsi al turnover, fermo restando che dal punto di vista tecnico gli uomini di Pep Guardiola sono in ogni caso superiori ai loro avversari. Per darvi un’idea di quelle che potrebbero essere le formazioni, andiamo comunque a vedere quali erano stati gli 11 titolari delle due squadre all’andata. Per il Manchester City fu un 4-3-3 con Bravo in porta; retroguardia a quattro con Danilo, Stones, Mangala e Zinchenko; a centrocampo un terzetto con Gundogan, Yaya Touré e De Bruyne; tridente d’attacco invece con Sterling, Bernardo Silva e Sané, decisamente difficile parlare di riserve. Il Bristol aveva vissuto la serata all’Etihad Stadium con il modulo 4-4-1-1: fra i pali Fielding; davanti a lui difesa a quattro con Wright, Flint, Baker e Magnusson; quattro uomini pure a centrocampo, da destra a sinistra Brownhill, Pack, Smith e Bryan; trequartista Paterson, alle spalle della prima punta Reid.

PRONOSTICO E QUOTE

Nonostante il Bristol all’andata abbia sfiorato l’impresa e il fattore campo favorevole oggi alla squadra di Championship (Serie B), il favore del pronostico è comunque tutto per il Manchester City. Lo mostrano in modo molto chiaro anche le quote proposte dall’agenzia di scommesse sportive Snai, che quotano addirittura a 12,00 l’ipotesi di una vittoria casalinga del Bristol (segno 1); si scende già parecchio per il pareggio, dato che il segno X è proposto a quota 6,25, mentre una vittoria del Manchester City (segno 2), che è considerata quasi ovvia, pagherebbe appena 1,21 volte la posta in palio.

