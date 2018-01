INFORTUNIO EL SHAARAWY / Affaticamento muscolare per il Faraone: in dubbio per Sampdoria-Roma

Infortunio El Shaarawy, affaticamento muscolare per il Faraone. L'attaccante in dubbio per la gara Sampdoria-Roma che si gioca domani alle 20.45 come recupero di Serie A.

23 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Infortunio El Shaarawy - La Presse

Eusebio Di Francesco in vista di Sampdoria-Roma rischia di perdere per infortunio El Shaarawy in un momento molto complicato per la squadra giallorossa. Il Faraone è stato vittima di un affaticamento muscolare ed è in dubbio per la gara contro il club allenato da Marco Giampaolo. Sicuramente proverà fino all'ultimo a tornare in campo, cercando di essere a disposizione anche perché la Roma ha bisogno di lui. Il prossimo addio di Edin Dzeko e la non perfetta condizione di Patrik Schick impongono qualche sacrificio. La sensazione è che Eusebio Di Francesco potrebbe anche rischiarlo, visto che il calciatore è comunque solo reduce da un affaticamento muscolare. C'è il rischio però che la situazione possa peggiorare, portando il calciatore a uno stop magari più lungo. In queste ventiquattro ore che ci separano da Sampdoria-Roma servirà fare attenzione per cercare di mettere in campo un tridente offensivo in grado di mettere in difficoltà una squadra organizzata come quella allenata da Marco Giampaolo.

CRAMPI A SAN SIRO PER IL FARAONE

Stephan El Shaarawy ha lasciato il campo a quindici minuti dalla fine di Inter-Roma. Non è stato un vero e proprio infortunio, ma il Faraone ha chiuso la partita in grande difficoltà fisica e ha alzato bandiera bianca a causa dei crampi che iniziavano a rendergli difficile il rimanere in piedi correttamente. E' così che Eusebio Di Francesco ha inserito in campo Juan Jesus per proteggere il vantaggio siglato proprio da El Shaarawy, bravo nel primo tempo a superare Samir Handanovic con un colpo sotto davvero da grandissimo campione. Purtroppo per i giallorossi però l'arrembaggio finale della squadra di Luciano Spalletti ha prodotto il pareggio con un gol di Matias Vecino bravo a sfruttare un'indecisione di Bruno Peres e Juan Jesus andando a segnare di testa negli ultimi minuti. E' stata una partita davvero molto positiva per El Shaarawy anche perché la Roma era in vantaggio fino a che il calciatore ex Milan e Monaco è rimasto in campo.

