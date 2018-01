INFORTUNIO GIUSEPPE ROSSI / Lesione al retto femorale della coscia per il calciatore del Genoa

Infortunio Giuseppe Rossi, lesione al retto femorale della coscia destra per l'attaccante del Genoa. Ennesimo stop di una carriera costellata da problemi, ancora dubbi sui tempi di recupero.

23 gennaio 2018

L'infortunio di Giuseppe Rossi fa tremare i tifosi del Genoa e più in generale quelli di tutta Italia che stimano questo ragazzo e sperano di vederlo giocare con continuità. Il calciatore del Genoa ha riportato una lesione al retto femorale e dovrà stare fermo almeno per un mese anche se al momento non sono chiari i tempi di recupero. Giuseppe Rossi non ha giocato ieri sera in vista della partita tra Juventus e Genoa all'Allianz Stadium e si era parlato per lui di un problema fisico che è stato confermato e aggravato dagli esami strumentali che non hanno lasciato via di scampo al calciatore. Il Genoa in un comunicato ufficiale ha sottolineato che tra una decina di giorni saranno valutate le condizioni fisiche di Giuseppe Rossi, cercando di capire se questi potrà tornare in campo anche prima di quanto previsto. Non dovrebbe comunque trattarsi per fortuna di un infortunio grave come quelli già patiti alle ginocchia dall'attaccante.

IL RITORNO IN ITALIA

Giuseppe Rossi è tornato in Italia in questa sessione di calciomercato dopo l'ennesimo brutto infortunio della sua carriera. Ha firmato un contratto con il Genoa da svincolato dopo aver superato in maniera brillante le visite mediche col Grifone. L'ok è arrivato direttamente da Davide Ballardini che ha sottolineato come questo calciatore possa fare la differenza ancora se in condizione di far bene. Per il calcio italiano recuperarlo sarebbe molto importante anche perché a 31 anni potrebbe tornare utile anche alla nazionale. Giuseppe Rossi non veste la maglia dell'Italia dall'amichevole contro l'Irlanda del maggio 2014 terminata col risultato di 0-0. Dopo quella partita l'esclusione dai Mondiali in Brasile e tanto dispiacere per un momento non proprio eccezionale di forma. Peccato per questo ennesimo stop che lo costringerà a stare fermo, quando si sperava di rivederlo giocare con continuità al Genoa.

