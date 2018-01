Probabili formazioni/ Lazio Udinese: diretta tv, orario, notizie live (recupero Serie A)

Probabili formazioni Lazio Udinese: diretta tv, orario, le notizie live su moduli e titolari alla vigilia del recupero di Serie A che potrebbe lanciare ancora di più gli uomini di Inzaghi

23 gennaio 2018 Mauro Mantegazza

Probabili formazioni Lazio Udinese (Foto LaPresse)

Lazio Udinese sarà uno dei due recuperi di Serie A in programma questa settimana: le due formazioni scenderanno in campo domani sera alle ore 18.30 all’Olimpico per disputare la partita che fu rinviata per maltempo il 5 novembre scorso. Il calendario è fitto, di conseguenza si riuscirà a recuperare solamente ora la partita che potrebbe lanciare la Lazio di Simone Inzaghi da sola al terzo posto, a coronamento di un ottimo periodo di forma. Attenzione però all’Udinese, che ha aperta una lunga striscia di risultati positivi grazie all’avvento sulla panchina friulana di Massimo Oddo. Andiamo allora adesso a vedere quali potrebbero essere le probabili formazioni di Lazio Udinese alla vigilia della partita.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Lazio Udinese sarà visibile in diretta tv con ampia copertura su entrambe le piattaforme televisive che trasmettono la nostra Serie A. Sul satellite l’appuntamento sarà sui canali Sky SuperCalcio e Sky Calcio 1, mentre sul digitale terrestre dovrete sintonizzarvi su Mediaset Premium Sport 2 oppure Mediaset Premium Sport 2 HD. Per i rispettivi abbonati sarà garantita anche la diretta streaming video, tramite le applicazioni Sky Go oppure Premium Play.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO UDINESE

LE SCELTE DI INZAGHI

Lazio dunque in grandissima forma, Simone Inzaghi naturalmente non ha intenzione di modificare l’efficace e spettacolare modulo 3-4-2-1 che sta caratterizzando la stagione biancoceleste, ma dovrà apportare alcuni cambiamenti a livello di interpreti. In primo piano naturalmente l’assenza per infortunio del capocannoniere del campionato Ciro Immobile, che dovrebbe spianare la strada a un ritorno dal primo minuto di Felipe Anderson, impiegato da punto di riferimento avanzato anche perché sulla trequarti in questo momento sono intoccabili Luis Alberto e Milinkovic Savic. Essendo un impegno infrasettimanale si potrebbe fare i conti con un po’ di turnover, ma per il momento puntiamo sui protagonisti di domenica anche a centrocampo, dunque con Lucas Leiva perno centrale affiancato da Paolo, esterni Marusic e Lulic. Infine la difesa, dove i favoriti per una maglia da titolare potrebbero essere di nuovo Bastos, De Vrij e Wallace davanti all’estremo difensore Strakosha.

LE MOSSE DI ODDO

Massimo Oddo, grande ex della Lazio da giocatore e autore di una eccellente striscia positiva nelle ultime settimane con l’Udinese, non ha ancora a disposizione gli infortunati Adnan, Angella e Behrami, inoltre è in dubbio Widmer. A centrocampo spazio dunque ancora al trio Barak-Balic-Jankto, già titolari domenica nella partita a dire il vero non esaltante contro la Spal, con Larsen e Pezzella candidati principali per le corsie esterne. La retroguardia a tre dovrebbe invece essere formata da Nuytinck, Danilo e Samir davanti al portiere friulano Bizzarri. Infine nel reparto d’attacco, considerando che il modulo dovrebbe essere il 3-5-1-1, appare intoccabile come prima punta Lasagna, con De Paul alle sue spalle nel ruolo di trequartista.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO UDINESE

LAZIO (3-4-2-1): Strakosha; Bastos, De Vrij, Wallace; Marusic, Leiva, Parolo, Lulic; Luis Alberto, Milinkovic Savic; Felipe Anderson. Allenatore: Simone Inzaghi.

UDINESE (3-5-1-1): Bizzarri; Nuytinck, Danilo, Samir; Larsen, Barak, Balic, Jankto, Pezzella; De Paul; Lasagna. Allenatore: Massimo Oddo.

