Probabili formazioni/ Sampdoria Roma: diretta tv, orario, le notizie live (Serie A, recupero 3^ giornata)

Probabili formazioni Sampdoria Roma: diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti delle due squadre che si affrontano a Marassi nel recupero della terza giornata della Serie A

23 gennaio 2018 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Sampdoria Roma, recupero Serie A (Foto LaPresse)

Sampdoria Roma è la partita di recupero per la terza giornata di Serie A 2017-2018: originariamente a metà settembre, la sfida di Marassi si giocherà invece alle ore 20:45 di mercoledì 24 gennaio. Era stata rinviata a causa dell’allerta meteo a Genova; gli impegni delle due squadre, soprattutto quelli della Roma che fino a dicembre ha giocato il girone di Champions League, ha impedito di piazzare la data del recupero fino ad adesso. Creando così un particolare curioso: la partita di ritorno allo stadio Olimpico si giocherà tra quattro giorni. Attenzione alla situazione di classifica: con una vittoria la Sampdoria si porterebbe a -4 dalla Roma, tre punti dei giallorossi spezzerebbero ancor più la classifica. Andiamo subito a vedere quali potrebbero essere i dubbi e le certezze dei due allenatori che si troveranno impegnati in un’altra partita a poche ore da quella precedente, e dunque dovranno valutare la condizione di alcuni dei loro giocatori; è il momento di un’analisi più approfondita delle probabili formazioni di Sampdoria Roma.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Sampdoria Roma sarà trasmessa in diretta tv sulle due piattaforme a pagamento: sul satellite i canali sono Sky Sport 1, Sky Super Calcio e Sky Calcio 1; sul digitale terrestre dovete invece andare su Premium Sport e Premium Sport HD. La diretta streaming video sarà invece garantita dalle due applicazioni Sky Go e Premium Play, attivabili senza costi aggiuntivi su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA ROMA

LE SCELTE DI GIAMPAOLO

Per Marco Giampaolo sono da valutare soprattutto le scelte offensive: difficile tener fuori un Quagliarella reduce da una straordinaria tripletta, ma lo stabiese potrebbe aver bisogno di rifiatare e allora è pronto Duvan Zapata, che farebbe così il suo ritorno dal primo minuto. Il colombiano può affiancare Kownacki, che sarebbe confermato rispetto a domenica, o anche l’ex di turno Caprari; il quale però se la gioca anche per la trequarti dove eventualmente prenderebbe il posto di Gaston Ramirez. Il resto della formazione della Sampdoria sembra scelto: a centrocampo un ballottaggio tra Edgar Barreto e Linetty ma il polacco è favorito, ci sarà Lucas Torreira (a lungo obiettivo di calciomercato della Roma) a presidiare la zona centrale e impostare la manovra mentre Praet sarà come sempre la mezzala di inserimento. Difesa con Silvestre e Gian Marco Ferrari che viaggiano verso un’altra partita da titolari a protezione di Viviano; a destra pochi dubbi sulla presenza di Bereszysnki, dall’altra parte Murru ha qualche possibilità ma nelle gerarchie attuali del suo allenatore parte alle spalle di Strinic, che dunque ancora una volta dovrebbe iniziare la partita.

I DUBBI DI DI FRANCESCO

La Roma ha problemi fisici, ed è per questo motivo che la formazione mandata in campo da Eusebio Di Francesco non è ancora sicura: per esempio De Rossi e Perotti vanno verso un’altra esclusione, con l’argentino che addirittura è rimasto a Trigoria - la squadra è rimasta a Milano dopo aver giocato contro l’Inter - e il centrocampista che al massimo potrebbe essere recuperabile per la panchina. Rispetto alla sfida di domenica sera il regista dovrebbe essere Gonalons: verso l’esclusione Strootman, con Nainggolan e Lorenzo Pellegrini che agiranno come mezzali. Se la difesa dovrebbe avere la solita conformazione (Fazio-Manolas davanti ad Alisson, Florenzi a destra e Kolarov sull’altra corsia), il tridente offensivo potrebbe cambiare almeno in un elemento: Dzeko, che a brevissimo potrebbe diventare un calciatore del Chelsea, potrebbe essere lasciato fuori. Il suo posto come prima punta sarebbe preso da Schick; con l’assenza di Perotti Di Francesco avrebbe la coperta corta sulle fasce laterali e dovrebbe probabilmente affidarsi ancora a Gerson, che agirà largo a sinistra con El Shaarawy a destra. Ovviamente resta valida l’opzione Defrel, ma dipenderà dalle condizioni fisiche del francese che è rimasto fuori a lungo e non è ancora al 100%. L’alternativa sarebbe quella di avanzare Florenzi e impiegare Bruno Peres da terzino destro.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA ROMA: IL TABELLINO

SAMPDORIA (4-3-1-2): 2 Viviano; 24 Bereszynski, 26 Silvestre, 13 G. Ferrari, 17 Strinic; 16 Linetty, 34 Torreira, 18 Praet; 90 G. Ramirez; 9 Caprari, 91 D. Zapata

A disposizione: 1 Puggioni, 92 Tozzo, 3 Andersen, 19 Regini, 6 Dodò, 29 Murru, 8 E. Barreto, 28 Capezzi, 11 Verre, 11 R. Alvarez, 99 Kownacki, 27 Quagliarella

Allenatore: Marco Giampaolo

Squalificati: -

Indisponibili: J. Sala

ROMA (4-3-3): 1 Alisson; 24 Florenzi, 44 Manolas, 20 Fazio, 11 Kolarov; 4 Nainggolan, 6 Strootman 7 Lo. Pellegrini; 92 El Shaarawy, 14 Schick, 30 Gerson

A disposizione: 18 Skorupski, 18 Lobont, 25 Bruno Peres, 5 Juan Jesus, 15 Hector Moreno, 33 Emerson P., 23 Defrel, 9 Dzeko

Allenatore: Eusebio Di Francesco

Squalificati: -

Indisponibili: Karsdorp, Perotti, De Rossi, Gonalons

© Riproduzione Riservata.