Siviglia Atletico Madrid/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Siviglia Atletico Madrid streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live del ritorno dei quarti di finale della Coppa del Re

23 gennaio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Siviglia Atletico Madrid

Siviglia-Atletico Madrid si gioca questa sera martedì 23 gennaio alle ore 21.30: la partita è valida come ritorno di questo quarto di finale della Coppa del Re spagnola, competizione sempre sentitissima e molto ambita in Spagna. Una partita decisamente interessante, anche se allo stadio Ramon Sanchez Pizjuan i padroni di casa del Siviglia partiranno certamente favoriti, se si considera che settimana scorsa nel match di andata l’Atletico Madrid è caduto in casa, perdendo per 1-2 al Wanda Metropolitano contro il Siviglia di Vincenzo Montella, adesso davvero ad un passo dalla qualificazione in semifinale. Di conseguenza, il Siviglia per qualificarsi potrà vincere, pareggiare ma anche perdere per 0-1; con un successo per 1-2 dell’Atletico Madrid si andrebbe ai tempi supplementari e poi eventualmente ai calci di rigore, mentre gli uomini di Diego Pablo Simeone avranno bisogno di un successo con qualsiasi altro punteggio per passare il turno già al termine dei tempi regolamentari.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Siviglia-Atletico Madrid purtroppo non sarà visibile in diretta tv su canali televisivi in italiano, una brutta notizia per tutti gli appassionati del calcio spagnolo. Di conseguenza, non sarà disponibile nemmeno una diretta streaming video. Tutto questo considerato, punti di riferimento fondamentali saranno i siti Internet e i social network ufficiali delle due squadre.

PROBABILI FORMAZIONI SIVIGLIA ATLETICO MADRID

Analizzando adesso le probabili formazioni di Siviglia Atletico Madrid, prendiamo a punto di riferimento le formazioni della partita d’andata. L’Atletico Madrid era sceso in campo con Moyà in porta, davanti a lui in difesa i vari Godin, Savic, Lucas Hernandez e Juanfran; procedendo verso la mediana dei Colchoneros, ecco Gabi, Koke, Vitolo e Saul, mentre in attacco c’era la coppia composta da Diego Costa, il grande ritorno a Madrid di questo gennaio, e Griezmann. Il Siviglia aveva risposto con Sergio Rico in porta, protetto da Gabriel Mercado, Corchia, Escudero e Clement Lenglet. A centrocampo ecco l’ex Inter Banega e Correa, che ai nerazzurri potrebbe interessare adesso; si continuava con Pablo Sarabia, N’Zonzi e l’ex Palermo Franco Vazquez, per terminare con un altro volto noto del calcio italiano come prima punta, cioè Luis Muriel.

PRONOSTICO E QUOTE

Pronostico piuttosto incerto secondo le quote proposte dall’agenzia di scommesse sportive Snai, che curiosamente ritiene sia pure di poco favorito l’Atletico Madrid, nonostante si giochi al Sanchez Pizjuan e all’andata il Siviglia sia andato a vincere a Madrid. Il segno 1 per la vittoria del Siviglia è proposto a 2,85, quota leggermente più alta rispetto al 2,45 del colpaccio dell’Atletico Madrid, ovviamente indicato con il segno 2. Infine il pareggio, ipotesi che farebbe felice il Siviglia ma anche gli scommettitori, perché è la quota più alta: il segno X infatti pagherebbe 3,25 volte la posta in palio.

