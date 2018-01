Slalom gigante Plan de Corones/ Streaming video e diretta tv, orario e risultato live (Coppa del mondo sci)

Diretta Slalom gigante femminile Plan de Corones, info streaming video e tv. Occhi puntati su Federica Brignone, vincitrice in carica sull'Erta: Goggia assente annunciata.

23 gennaio 2018 Michela Colombo

Federica Brignone (LaPresse)

Nuovo appuntamento settimanale per la Coppa del mondo di sci femminile 2018: il circo bianco, dopo le complicate prove di Cortina, fa tappa oggi martedi 23 gennaio 2018 a Plan De Corones con la prova dello slalom gigante che si disputerà all’Erta. La pista è una delle più prestigiose presenti sulla montagna della Val Pusteria e va da Piz de Plaies scende fino a San Vigilia dei Marebbe registrando un’elevata pendenza (da lì il caratteristico nome di “Erta”). Sarà quindi un banco di prova davvero entusiasmante e dove ovviamente la favorita d’obbligo rimane la regina dello slalom di questa edizione della Coppa del mondo femminile ovvero Mikaela Shiffrin. La statunitense ovviamente vorrà rimediare al solo quinto posto ottenuto proprio qui nel gigante l’anno scorso, nella appuntamento di esordio nel calendario Fis per la pista di Plan de Corones.

ORARIO, INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE LA PROVA

Segnaliamo subito che per la prova di Plan de Corones la prima manche del gigante femminile avrà inizio alle 10.00 mentre per la seconda manche l’appuntamento sarà alle ore 13.00. Diciamo subito che l'appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile sia su Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium. Se non potrete mettervi davanti a un televisore, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player ma anche Sky Go e Premium Play. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose sulla Erta (www.fis-ski.com).

LE PROTAGONISTE

Quando si parla di slalom, sia speciale, che come in questo caso a Plan de Corones, gigante, la favorita numero 1 in questa edizione della Coppa del Mondo di sci femminile rimane sempre lei, Mikaela Shiffrin. La statunitense non potrebbe che essere più in forma di così e si approccia a questo appuntamento sull'Erta avendo già registrato 4 podi e due vittorie per la disciplina, oltre che la prima piazza nella classifica dedicata alla coppetta di cristallo. A Plan de Corones però la concorrenza sarà davvero ardua per la sciatrice a stelle e strisce. Se Sofia Goggia ha già dichiarato qualche giorno fa che non si sarebbe presentata al cancelletto di Plan de Corones, ci attendiamo invece grandi cose dall’altra azzurra Federica Brignone che proprio qui sull’Erta vinse la prima edizione dello slalom gigante in Coppa del Mondo. Ovviamente l’elenco di favorite per il podio rimane amplissimo in aggiunta alle due protagoniste già citate: ci aspettiamo infatti grandi cose da Tessa Worley e Viktoria Rebensburg oltre che da Manuela Moelgg già a quota tre podi nella disciplina in questa stagione in corso.

© Riproduzione Riservata.