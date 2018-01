Slalom speciale Schladming/ Streaming video e diretta tv, orario e risultato live (Coppa del mondo di sci)

Diretta slalom speciale Schladming: info tv e streaming video. Marcel Hirscher a caccia del riscatto dopo la prova di Kitzbuhel, andata al norvegese Kristoffersen.

23 gennaio 2018 Michela Colombo

Marcel Hirscher (LaPresse)

Il grande sci della Coppa del mondo torna protagonista anche un questa metà settimana a e oggi martedi 23 gennaio 2018 toccherà a Schladming ospitare la prova dello slalom speciale, l’ottava della stagione 2018. Dopo lo spettacolo offerto da Kristoffersen e Marcel Hirscher nella prova di Ganslern a Kitzbuhel, ecco che la prova tecnica torna protagonista sulla neve austriaca e lo farà al buio dato che tale appuntamento è stato programmato in notturna dalla stessa federazione FIS. Lo spettacolo quindi per ambientazione, orario e protagonisti chiamati a presentare al cancelletto della Planai quindi non mancherà.

ORARIO, DIRETTA INFO TV E STREAMING VIDEO, COME SEGUIRE LA PROVA

Come al solito saranno due le manche previste per lo slalom special di Schladming ma rispetto ai soliti orari, ricordiamo che la prova austriaca della Coppa del mondo si svolgerà di sera: la prima manche quindi è attesa per le ore 17.45, mentre la seconda e decisiva manche avrà luogo a partire dalle ore 20.45. Ricordiamo poi che ovviamente l'appuntamento per tutti gli appassionati sarà anche oggi in diretta tv sui canali che sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile sia su Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium. Nel caso in cui non potrete mettervi davanti a un televisore, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservata agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player ma anche Sky Go e Premium Play. Segnaliamo poi la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Schladming (www.fis-ski.com).

I PROTAGONISTI

Quando si parla di slalom in questa edizione della Coppa del mondo di Sci ovviamente il primo nome che viene in mente e grande protagonista atteso anche oggi a Schladming è quello di Marcel Hirscher. L’austriaco, padrone di casa poi non vedrà ovviamente l'ora di mettersi nuovamente in mostra dopo la prova non così brillanta fatta a Kitzbuhel. Alla Ganslern, il salisburghese non aveva realizzato una grande prova nella prima manche, riuscendo però a recuperare solo parzialmente la sua prestazione nella seconda manche. Con lui ecco tra i protagonisti, proprio il vincitore di Kitzbuhel domenica scorsa ovvero il norvegese Henrik Kristoffersen, autore di una prova davvero emozionante sulla neve austriaca in settimana. Animato dalla stesse ambizioni poi Micheal Matt, che ancora non si perdona l’erroraccio di lettura fatto della pista austriaca solo domenica scorsa e che gli ha costato un podio sicuro, se non la vittoria. Occhio però anche gli azzurri che ancora non si sono coperti di gloria nella specialità: tra gli azzurri in gara ecco che mettiamo sotto ai riflettori Manfred Moelgg e Stefano Gross, e specialmente il bolzanino. Ricordiamo infatti che Gross nella prima manche a Kitzbuhel aveva trovato un ottimo sesto piazzamento poi vanificato nel pomeriggio.

© Riproduzione Riservata.