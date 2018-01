Squalificati Serie A / Giudice sportivo: sono 4, assenze pesanti in casa Cagliari

Squalificati Serie A, Giudice sportivo: sono 4, assenze pesanti in casa Cagliari. Sono stati diramati i calciatori che non potranno scendere in campo per il prossimo turno del campionato

Barella, centrocampista Cagliari - LaPresse

E’ stato diramato poco fa l’elenco dei calciatori squalificati per il prossimo turno del campionato di calcio italiano, la 21esima giornata della stagione di Serie A 2017-2018. Sono precisamente quattro i giocatori che dovranno sostare in tribuna il prossimo weekend, ovvero, Nicolò Barella e Leonardo Pavoletti del Cagliari, il terzino sinistro del Milan, Ricardo Rodriguez, espulso in occasione della recente gara contro i sardi, e infine Bruno Zuculini dell’Hellas di Verona. Spiccano ovviamente i due calciatori della società sarda Barella e Pavoletti, due titolarissimi della compagine allenata dall’ottimo tecnico Lopez. Entrambi dovranno saltare un match molto importante in programma il prossimo weekend, leggasi la sfida contro il Crotone: una partita che profuma di spareggio salvezza.

MULTE PER TRE SOCIETA’

I quattro calciatori di cui sopra sono stati squalificati tutti per una giornata: Pavoletti e Barella salteranno il Crotone, Ricardo Rodriguez non potrà giocare la delicata sfida di San Siro fra il Milan e la Lazio, infine Bruno Zuculini dovrà saltare la trasferta dell’Artemio Franchi di Firenze contro i padroni di casa della Fiorentina. Inoltre, sempre in base a quanto si legge sul referto pubblicato dalla Federcalcio, sono state comminate delle multe a tre società di Serie A: ammenda di duemila euro a Bologna e a Hellas Verona per il lancio di fumogeni nel recinto di gioco, mentre sale a 3.500 euro la multa rifilata all’Inter, per avere «ingiustificatamente ritardato l'inizio del primo tempo di circa tre minuti; recidiva».

