Sturridge all’Inter / Calciomercato news: i Reds vogliono l’obbligo di riscatto, si tratta

Sturridge all’Inter calciomercato news: i Reds vogliono l’obbligo di riscatto, si tratta. La compagine nerazzurra vorrebbe assicurarsi il polivalente attaccante del Liverpool

Daniel Sturridge, attaccante Liverpool - LaPresse

Dopo Lisandro Lopez e Rafinha, in casa Inter si lavora ad un altro colpo. Entro la chiusura del calciomercato di riparazione in corso, la dirigenza nerazzurra vorrebbe regalare a Luciano Spalletti quel centrocampista/attaccante estroso, da posizionare subito a ridosso di Mauro Icardi. Il nome caldo in tal senso è quello di Daniel Sturridge, nazionale inglese di proprietà del Liverpool. Il britannico gioca poco e di conseguenza gradirebbe cambiare aria per non perdere il treno dei mondiali. Anche i Reds si dicono disposti a cederlo, ma in cambio di un prestito con obbligo di riscatto fissato attorno ai 15/18 milioni di euro. Una formula che ovviamente alla squadra meneghina non va bene, visto che, per imposizioni Uefa, può dare vita solamente ad operazioni in prestito con diritto, così come fatto con Rafinha.

ATTENZIONE AD EDER

La trattativa è in evoluzione e non è da escludere che alla fine una delle due società possa cedere, anche perché l’Inter, nel contempo, potrebbe vendere Eder al Crystal Palace: il calciatore nel giro della nazionale italiana è stufo di fare panchina, e ha chiesto la cessione, e in cambio del suo cartellino la società di corso Vittorio Emanuele potrebbe ricavare fra i 10 e i 15 milioni di euro. A quel punto l’Inter potrebbe disporre dell’ammontare necessario per chiudere la trattativa con il Liverpool per Sturridge. Attenzione però, perché la squadra di Luciano Spalletti non è l’unica che segue da vicino il 28enne di Birmingham, visto che quest’ultimo è finito nel mirino anche del Siviglia di Vincenzo Montella, nonché del Villarreal. Come dicevamo, la situazione è in evoluzione, e si attendono novità e aggiornamenti già in giornata.

