Video/ Juventus-Genoa (1-0): highlights e gol della partita (Serie A 21^ giornata)

Video Juventus-Genoa (risultato finale 1-0): highlights e gol della partita nella 21^ giornata di Serie A. I bianconeri hanno ospitato i grifoni nell'ultimo posticipo del week-end.

23 gennaio 2018 Stefano Belli

Video Juventus-Genoa, LaPresse

Secondo 1-0 consecutivo per la Juventus che dopo aver battuto di misura il Cagliari alla Sardegna Arena sedici giorni fa, tra le mura amiche dell'Allianz Stadium regola un Genoa ordinato e coriaceo con lo stesso punteggio: la capacità di vincere gare rognose e in bilico fino al triplice fischio è fondamentale per rimanere in corsa per lo scudetto. Bianconeri e partenopei ne sono consapevoli e per questo motivo si sono rinforzate in difesa: dopo che nelle prime giornate di campionato la Vecchia Signora aveva subito qualche gol di troppo, Allegri è riuscito a sistemare la difesa con la crescita di Benatia che ha ormai preeso il posto di Bonucci nella BBC assieme a Barzagli e Chiellini; Sarri ha preferito invece segnare qualche gol in meno per avere la miglior difesa del torneo, solamente 13 reti subite dal Napoli. Assieme, inoltre, Juventus e Napoli hanno realizzato 107 punti, lo stesso quantitativo di Benevento, Verona, Spal, Crotone, Cagliari e Genoa che arrivano ad appena 95. All'Allianz Stadium la Juventus ha ottenuto 28 dei 33 punti disponibili, solamente Lazio e Inter sono uscite imbattute dal fortino dei bianconeri; il Genoa torna a perdere in trasferta ma del resto una squadra che lotta per salvarsi può tranquillamente lasciare punti a una pretendente al titolo, sarà invece fondamentale per la squadra di Ballardini aggiudicarsi gli scontri diretti per garantirsi la permanenza nella massima categoria per il dodicesimo anno consecutivo. Anche senza Dybala, Allegri può contare su un reparto offensivo d'eccellenza, come dimostra l'azione del gol decisivo: assist di Mandzukic per Douglas Costa che ha saputo farsi trovare al posto giusto e al momento giusto, pazienza per Higuain che continua a non segnare in campionato ma si sacrifica per la causa dando una grossa mano anche in fase difensiva. Gli ottavi di Champions contro il Tottenham si avvicinano e partite come questa sono importantissime per affinare la condizione e presentarsi all'appuntamento nel migliore dei modi.

LE DICHIARAZIONI

L'intervento di Max Allegri (allenatore della Juventus) durante la trasmissione dedicata al calciomercato in onda su Sky Sport 1: "Era importante vincere, alla fine c'è stata un po' di pressione e ansia da parte nostra nel portare a casa il risultato, ci sono mancate le gambe e abbiamo smesso di giocare, ma è sempre rimasta la volontà di strappare i tre punti. Quella di stasera è stata una gara anomala, anche per l'assenza dei tifosi con le curve semi-vuote. Nel primo tempo siamo passati in vantaggio e probabilmente avremmo potuto raddoppiare, nella ripresa invece ci siamo coperti di più per evitare brutte sorprese. Higuain ha giocato molto bene, avrebbe potuto segnare ma Izzo ha compiuto un intervento straordinario, può succedere di non fare gol per un po' di gare, soprattutto quando la sfortuna si mette di traverso. C'è un certo divario tra noi e le inseguitrici ma il campionato è ancora lungo e possono rientrare, in ogni caso teniamo d'occhio il Napoli che rimane il nostro obiettivo principale".

L'analisi di Davide Ballardini, tecnico del Genoa, nell'intervista post-gara: "Nel primo tempo dovevamo venir fuori con il fraseggio senza dare punti di riferimento in attacco ma non ci siamo riusciti, c'è stato poco movimento con e senza palla. Nella ripresa invece la squadra ha giocato decisamente meglio, portando più giocatori nella metà campo avversaria, anche il pressing è stato più efficace, non a caso i bianconeri hanno commesso più errori perdendo un maggior numero di palloni. Abbiamo messo in difficoltà la Juventus, quindi hai già fatto il tuo dovere, potevamo essere più bravi nell'ultimo passaggio e nella lettura di certe situazioni, ma ci teniamo comunque la prestazione".

