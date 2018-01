Arsenal Chelsea/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live

Diretta Arsenal Chelsea: info streaming video e tv. In casa dei Gunners si gioca per un posto nella finale della Carabao Cup, dpo lo 0-0 dell'andata.

24 gennaio 2018 Michela Colombo

Diretta Arsenal Chelsea (LaPresse)

Arsenal-Chelsea, diretta dall’arbitro Michael Oliver, è la partita in programma oggi mercoledì 24 gennaio 2018 alle ore 21.00 a Emirates Stadium e valida come ritorno della seconda semifinale della Carabao Cup. Scontro diretto quindi in casa dei Gunners di Wenger: in palio un posto nella finale della Coppa di Lega, trofeo che al momento rimane nelle mani del Manchester United, campione in carica (ma non presente nel tabellone). Dopo lo 0-0 rimediato in casa di Antonio Conte ecco quindi che la sfida si fa davvero accesa nonostante il trofeo in palio alla fin fine non sia così sentito ormai da tempo: il prestigio dello scontro diretto però rimane immutato specialmente in ottica campionato dove i Gunners faticano a tenere il ritmo con le prime in classifica della stagione.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo che la partita tra Arsenal e Chelsea, in programma alle ore 21.00 sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma satellitare di Sky. Appuntamento quindi al canale Fox Sport HD al numero 204 del telecomando della tv pay per view: garantita la diretta streaming video del match per tutti gli abbonati tramite l’app Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI ARSENAL CHELSEA

In vista del match di ritorno della semifinale di Carabao Cup è assai probabile che almeno in casa Arsenal, Mister Wenger possa optare per il medesimo modello e 11 visto in campo nella partita di andata, che si era svolta solo lo scorso 10 gennaio. Ecco quindi che il tecnico dei Gunners tornerà alla difesa a 4 dopo l’esperimento fatto contro il Crystal Palace pochi giorni fa in campionato. Tra i pali ci sarà ancora Ospina, con Mustafi, Chambers e Holding chiamati di fronte a sè. In mediana la coppia centrale dovrebbe venir composta da Xhaka, con Wilshere che si gioca la maglia con Elneny, mentre in avanti il tridente sarà formato da Iwobi e Kolasinac (chiamato a un doppio turno dopo l’out di Welbeck), a supporto di Lacazette. Probabili i ballottaggi, specie in mediana e attacco, dove non è da escludere l’intervento di Sanchez.

Anche in casa Chelsea non mancheranno i dubbi e il ballottaggi nella probabile formazione stilata da Antonio Conte: le assenze dopo tutto non sono poche anche tra i Blues e il tecnico italiano ha bisogno di calibrare le forze per continuare a inseguire il City alla prima piazza nella classifica della Premier League. Ecco quindi che nell’11 del Chelsea dovremmo vedere in campo Courtois, di ritorno al campo dopo il un problema alla caviglia: di fronte un acciaccato Christensen dovrebbe lasciare il posto a David Luiz con Azipilicueta e Rudiger titolari confermati. Qualche movimento anche in mediana dove in cabina di regia dovremmo rivedere Kante: con Drinkwater ancora out, probabile poi il ritorno a un modulo a 4 con Bakayoko al centro e il duo Alonso-Moses sulle fasce più esterne nonostante il doppio lavoro in campionato contro il Brighton. Non dovrebbero esserci altri dubbi invece in attacco: tridente confermato con Willian e Hazard assieme a Batshuayi prima punta. Ricordiamo però che scalpita alla panchina Musunda come pure Davide Zappacosta.

QUOTE E PRONOSTICO

Per il match decisivo tra Arsenal e Chelsea, il pronostico stilato alla vigilia dal portale di scommesse snai non esita a consegnare nelle mani dei blues il proprio favore. Vediamo infatti che nell’1x2 il successo all’Emirates stadium per i Gunners è stato quotato a 2.90, contro il 2.53 dato ai Blues di Conte, con pareggio valutato invece a 3.35.

