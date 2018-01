Australian Open 2018/ Diretta Cilic Edmund, Halep Kerber streaming video e tv, orario (tennis)

Diretta Australian Open 2018: info streaming video e tv, ecco le semifinali del torneo di tennis. Mertens Wozniacki e Halep Kerber, poi Cilic Edmund: chi andrà in finale a Melbourne?

24 gennaio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Australian Open 2018: le semifinali (Foto LaPresse)

Con la giornata di giovedì 25 gennaio (meglio: notte e prima mattina, visto che si parte alla 1:00 italiana) gli Australian Open 2018 entrano nel programma delle semifinali. Due quelle femminili: Mertens-Wozniacki non prima delle 3:00 della mattina, Halep-Kerber a seguire e dunque non prima delle 5:00. Una quella maschile, che partirà alle 8:00 e sarà Cilic-Edmund. Potenzialmente sei, sette e anche otto ore di grande tennis: guardando i nomi, il modo in cui sono arrivati fino a qui e lo storico del torneo, viene da pensare che tutte le partite possano vivere di grande equilibrio, anche se poi ci sono favoriti e favorite e, come sempre, il campo potrebbe sconfessare quanto previsto.

C’è un solo precedente tra i due e lo ha vinto Cilic, lo scorso anno a Shanghai; conta poco, perchè Kyle Edmund è un giocatore totalmente rinnovato anche solo rispetto a qualche mese fa. Il modo in cui è arrivato in semifinale ha dell’incredibile: eliminati Anderson e soprattutto Dimitrov lungo la strada, ma anche vecchie volpi come Istomin e - purtroppo - il nostro Seppi. Un giocatore di cui si è sempre parlato bene, ma che finalmente è arrivato; tuttavia resta favorito Marin Cilic, che dopo essere sopravvissuto a Rafa Nadal (lo spagnolo si è ritirato, ma il croato lo ha tenuto fino al quinto set e non era per nulla scontato) ha la possibilità di giocare la sua terza finale Slam e mettere in bacheca il secondo Major - dopo gli Us Open 2014. Sempre sottovalutato eppure sempre costante, a questo punto bisogna ammettere che Cilic possa rivaleggiare con i migliori; può raggiungere la terza posizione mondiale ma è solo un corollario, Cilic punta ovviamente al bersaglio grosso.

Precedenti in totale parità: 4-4, nessun incrocio per tutto il 2017 e ultime due vittorie che sorridono alla tedesca. E’ una finale anticipata: Simona Halep arriva alla prima semifinale agli Australian Open ma la strada è solo a metà, il grande obiettivo è il primo Slam in carriera e la rumena sa di potercela finalmente fare, lo dice il modo in cui ha demolito Karolina Pliskova. Il problema per lei resta quello di essere davvero concentrata e in palla nella partita per il titolo: la finale del Roland Garros contro la Ostapenko resta negli occhi. Angelique Kerber invece di Slam ne ha vinti due, in un monumentale 2016 nel quale ha giocato anche la finale di Wimbledon ed è salita sul tetto della Wta; tuttavia il suo anno seguente è stato un disastro (zero titoli) e dunque si pensava che, vista anche l’età (ha compiuto 20 anni lo scorso giovedì) potesse essere arrivato il declino. E invece no: la tedesca ha aperto il 2018 arrivando in finale in Hopman Cup (conta il giusto, ma ha vinto tutti i singolari) e dominando a Sydney (undicesimo titolo in carriera). Morale: è ancora imbattuta in stagione e forse la favorita per arrivare in finale è lei, anche per come sta giocando (per battere Madison Keys ha impiegato 51 minuti).

Chissà se finalmente Caroline Wozniacki vincerà il primo Slam in carriera: è stata numero 1 a lungo ma non ha mai messo le mani sul piatto grosso, ottenendo due finali agli Us Open ma uscendone sempre sconfitta. Il fatto che il primo viaggio alla partita per il titolo dati settembre 2009 la dice lunga sulla costanza di questa giocatrice, che si è persa e ritrovata almeno un paio di volte - anche a causa di problemi sentimentali, vedi il matrimonio cancellato con Rory McIllroy - e adesso sembra essere tornata alla solidità di un tempo. Quasi eliminata al secondo turno da Jana Fett (due match point salvati), potrebbe anche essere un segno del destino; occhio però alla ventiduenne Elise Mertens, due volte campionessa a Hobart e cresciuta nel mito di quella Kim Clijsters che era stata la vincitrice di quella finale a New York contro la Wozniacki. Non che la belga abbia avuto un tabellone impossibile, ma ha fatto fuori la Gavrilova e soprattutto demolito la Svitolina (pur se l’ucraina ha lamentato problemi all’anca): sembra in totale fiducia e soprattutto ha poco da perdere. Il pronostico classico vorrebbe una vittoria agevole della danese, ma vai a saperlo in un tennis femminile in cui ogni giorno è diverso da quello precedente.

