Dzeko e Emerson al Chelsea? Calciomercato Roma: attesa oggi l’ufficialità. Dovrebbe chiudersi nelle prossime ore la clamorosa doppia operazione fra i giallorossi e i Blues

Edin Dzeko, attaccante Roma - LaPresse

Arriverà oggi la fatidica fumata bianca per quanto riguarda il trasferimento di Edin Dzeko ed Emerson Palmieri al Chelsea. L’operazione è ormai vicina alla chiusura e permetterà alle casse della Roma di introitare 50 milioni di euro (più 10 di bonus), equamente divisi fra l’attaccante della nazionale bosniaca e il terzino sinistro brasiliano. Per quest’ultimo l’operazione è praticamente chiusa da giorni, mentre mancano gli ultimi dettagli per quanto riguarda il centravanti, che dovrebbero comunque essere limati quest’oggi, quando andrà in scena il tanto atteso incontro fra l’agente Irfan Redzepagic e i vertici dei londinesi. Se tutto andrà come previsto, alla fine Dzeko guadagnerà ben 8 milioni di euro netti annui, una cifra molto importante tenendo conto dell’età dello stesso, che compirà 32 anni il prossimo mese di marzo.

DZEKO IN CAMPO O IN PANCHINA?

La particolarità di questa operazione è che Edin Dzeko questa sera sarà regolarmente in campo per il recupero fra la Roma e la Sampdoria in programma a Marassi, e il centravanti dell’est Europa indosserà la casacca giallorossa, ma virtualmente avrà già sulle spalle quella dei Blues. Non è comunque da escludere che se dovesse realmente arrivare la fumata bianca, alla fine il giocatore possa accomodarsi in panchina, una mossa che sarebbe logica tenendo conto dello stato d’animo dello stesso attaccante. Grazie a questo enorme ammontare, la Roma sistemerà i conti, rientrando nei parametri imposti dal fair play finanziario, e nel contempo avrà la liquidità per rinforzarsi nei reparti più bisognosi, leggasi la corsia di destra della difesa, e molto probabilmente, un nuovo esterno d’attacco.

