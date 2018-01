ELENA FANCHINI/ Video: "Ho un tumore, ma alla paura non ci penso, ho troppa voglia di tornare sulle montagne"

Video, Elena Fanchini sarà costretta a saltare le Olimpiadi che inizieranno a febbraio dove avrebbe potuto conquistare una medaglia. Ecco il perché.

24 gennaio 2018 Francesco Agostini

Elena Fanchini (web)

Elena Fanchini è una delle nostre sciatrici più forti. A 32 anni è normale che la carriera sia oramai in calando e che le possibilità di vincere qualcosa di concreto siano oramai ridotte al lumicino. Anzi, meno che al lumicino: per Elena Fanchini le possibilità sono azzerate visto che ha fatto la comparsa nella sua vita una neoplasia. Tradotto in parole povere: un tumore. Una notizia shock questa per la Fanchini, è chiaro, che però non ha abbattuto il suo sprito combattivo da sempre pronto a reagire anche nei momenti di maggiore difficoltà. Ecco cosa ha detto la sciatrice a Diva: "Purtroppo non parteciperò alle Olimpiadi che inizeranno il 9 febbraio e che sarebbero state le ultime della mia bella carriera. Mi dispiace tantissimo perché questa era l'ultima occasione per me di vincere una medaglia olimpica. Avrei preferito che questa neoplasia si fosse presentata in un altro momento e non proprio ora, è chiaro. Adesso devo iniziare la radioterapia. Sono sicura di farcela perché amo troppo questo sport e ho grande voglia di sciare. L'amore per questo sport sarà in grado di guarirmi." Parole incredibili, quelle della trentaduenne sciatrice italiana, che nascondono una grande forza e voglia di riscatto.

ELENA FRANCHINI, "ALLA PAURA NON CI PENSO"

Una notizia del genere avrebbe certamente spiazzato chiunque. E' chiaro, sentire un dottore che annuncia un tumore non è mai una cosa semplice da buttare giù, ma Elena Fanchini sembra davvero avere uno spirito d'acciaio. Continua la sua intervista a Diva: "Sinceramente alla paura non ci penso, ho troppa voglia di tronare sulle montagne. Tra pochi gioni dovrò iniziare una radioterapia a Milano e non so davvero che effetti potrà avere questa cura sul mio corpo. Per ora me ne sto a casa e non mi annoio. E, quando succede, esco e me ne vado a fare una bella sciata."

Come è naturale che sia, comunque, la notizia shock aveva spiazzato un po' tutta la sua famiglia: "Quando ho sentito la parola tumore non pensavo tanto a me, quanto a come stavano le persone che si trovavano nella stanza assieme a me: a mia madre, a mia sorella, al mio fidanzato. Io avevo capito che c'era qualcosa che non andava da quando i medici mi avevano detto che serviva un esame istologico per approfondire gli esami. Il risultato è stata neoplasia, anche se di basso grado. Alla fine comunque sarò io a vincere!" E, sinceramente, lo speriamo tutti quanti. In bocca al lupo, Elena!

