Eczacibasi Busto Arsizio/ Streaming video e diretta tv, orario e risultato live (Cev Cup volley)

Diretta Eczacibasi Busto Arsizio: info streaming video e tv. Le farfalle di Mencarelli rincontrano le turche dopo la finale persa nel 2015 per la Champions League.

24 gennaio 2018 Michela Colombo

La formazione di Busto Arsizio (da sito ufficiale, foto di Gabriele Alemani)

Eczacibasi Busto Arsizio, diretta agli arbitri Lemonia Moula e Volodymyr Bosenko, è la partita di volley femminile in programma oggi mercoledi 24 gennaio 2018 alla Burhan Felek Voleybol Salonu di Istanbul. Fischio d’inizio per il match valido per gli ottavi della Cev Cup fissato alle ore 17.00 ora locale e quindi alle ore 15.00 secondo il fuso orario italiano (2 le ore di differenza). La squadra di Mencarelli torna quindi protagonista nella seconda competizione per club in europa e vola in Turchia per disputare la partita di andata: un successo oggi si potrebbe rivelare decisivo per chiudere il discorso qualificazione alla Final Four una volta tornate al Pala Yamamay.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Va segnalato che anche questo match per la Cev cup tra Eczacibasi e Busto Arsizio non sarà visibile in diretta tv e di conseguenza non sono state fornite indicazioni di una eventuale diretta video streaming della partita in terra turca. Consigliamo quindi a tutti gli appassionati di consultare i profili social del club delle farfalle per meglio essere aggiornati su quanto sta accadendo a Istanbul.

QUI EZACIBASI

Fedele presenza nelle coppe europee, il club dell’Eczcibasi è giunto ora a giocarsi agli ottavi di finale un posto nella Finale four avendo registrato un cammino impeccabile. Nella parte precedente del tabellone le turche non hanno avuto alcun problema a superare nettamente le belghe dell'Oudegme, e sono ovviamente tra le favorite in questa edizione della Cev Cup. Importante poi lo stato di forma con cui l’Eczacibasi si presenta di fronte al proprio publico questa sera: basti notare che nel campionato turco (tecnicamente meno importante della nostra Serie A1) la formazione è prima in classifica con 41 punti ottenuti in 15 match e un solo KO registrato finora.

QUI BUSTO ARSIZIO

Non impeccabile invece il cammino in Italia di Busto Arsizio, benchè le differenze tra le due leghe sia più che evidente. La squadra di Mencarelli ha appena messo alle spalle un piccolo momento di crisi nei risultati e nelle prestazioni: in stagione le farfalle hanno collezionato 32 punti in 16 giornate, validi per la quinta piazza della graduatoria della Serie A1. Considerando però l’ultima prova di Busto Arsizio con Monza in campionato però ci accorgiamo che qualcosa nella formazione lombarda si è messa a posto: servirà però l’ulteriore conferma nelle coppe europee. In Cev Cup finora comunque le biancorosse non hanno avuto troppi problemi, pure nel turno precedente: agli ottavi le farfalle hanno agilmente superato le bosniache del Brcko.

